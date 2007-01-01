Оригинальность является отличительным признаком успешных ресторанов, а также кафе и баров. Как правило, посетителей привлекают уютная и приятная обстановка, поэтому задачей номер один для любого владельца заведений является формирование неповторимой атмосферы. На сегодняшний день существует несколько вариантов для того, чтобы придать интерьеру особый внешний вид. Можно использовать декорирование или поработать над освещением, но наиболее удачным решением является проведение мебельного оснащения. С помощью красивых кованых стульев можно дополнить, а также обновить или создать заново стиль заведения.
В настоящее время являются популярными многие стили, после определения основного дизайна в помещении требуется продумать мебельное оснащение. Стул считается базовым элементом мебели в любом кафе, от его комфорта и удобство во многом зависит посетительский поток и успешность бизнеса. Современные кованые стулья зарекомендовали себя как предельно универсальные модели, они широко применяются как в классическом интерьере, так и, например, в авангарде. Данные модели разительно отличаются от любых других своим изяществом, а также непревзойденной изысканностью и олицетворяют богатство и красоту. Такие изделия обязательно станут фирменным знаком Вашего кафе и точно запомнятся гостям и посетителям.
Среди прочих материалов изготовления стульев одним из самых качественных и долговечных является металл. Металлические кованые стулья — это гарантия большого срока эксплуатации, они легко переносят любые изменения температур, а также абсолютно неприхотливы в эксплуатации, быстро и легко приводятся в порядок после посетителей. Таковы технические характеристики этих изделий. Превосходные эстетические показатели — еще одно их преимущество. Достаточно трудно найти точно такие же модели, которые обладают редким и восхитительным дизайном.
Высокопрочная сталь удачно себя зарекомендовала на российском рынке, стальные кованые стулья помогут реализовать те или иные фантазии дизайнеров, а также придадут интерьеру помещения ощущение филигранности и эксклюзива. Такие модели отличаются доступностью и имеют относительно бюджетную стоимость. На сегодняшний день этот материал один из самых прочных, поэтому можно быть уверенным в качестве изделий. Специфика любых мест общественного питания ориентирована на большую нагрузку на мебель, металлическим и стальным кованым стульям это не страшно, они выдержат серьезные физические и механические воздействия.
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Доставка товара по Казани осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Казани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Казани осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Казани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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