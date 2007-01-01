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          Товары по акции

          Кованые стулья в Ханты-Мансийске оптом

          от 4 820 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ханты-Мансийску и Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг

          Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          9 700 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул металлический Etienne белый
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул металлический Etienne черный
          Настоящее фото товара Стул металлический Люберон мод-5, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул металлический Люберон мод-5
          Настоящее фото товара Стул металлический Etienne серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 820 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул металлический Etienne серо-бежевый
          Настоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Luberon с патиной
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          Создаем особенный дизайн в интерьере сегмента HoReCa: кованые стулья

          Оригинальность является отличительным признаком успешных ресторанов, а также кафе и баров. Как правило, посетителей привлекают уютная и приятная обстановка, поэтому задачей номер один для любого владельца заведений является формирование неповторимой атмосферы. На сегодняшний день существует несколько вариантов для того, чтобы придать интерьеру особый внешний вид. Можно использовать декорирование или поработать над освещением, но наиболее удачным решением является проведение мебельного оснащения. С помощью красивых кованых стульев можно дополнить, а также обновить или создать заново стиль заведения.

          Кованые стулья для кафе — отличная возможность привлечь внимание посетителей

          В настоящее время являются популярными многие стили, после определения основного дизайна в помещении требуется продумать мебельное оснащение. Стул считается базовым элементом мебели в любом кафе, от его комфорта и удобство во многом зависит посетительский поток и успешность бизнеса. Современные кованые стулья зарекомендовали себя как предельно универсальные модели, они широко применяются как в классическом интерьере, так и, например, в авангарде. Данные модели разительно отличаются от любых других своим изяществом, а также непревзойденной изысканностью и олицетворяют богатство и красоту. Такие изделия обязательно станут фирменным знаком Вашего кафе и точно запомнятся гостям и посетителям.

          Металлические кованые стулья — прекрасное решение для ресторанного бизнеса

          Среди прочих материалов изготовления стульев одним из самых качественных и долговечных является металл. Металлические кованые стулья — это гарантия большого срока эксплуатации, они легко переносят любые изменения температур, а также абсолютно неприхотливы в эксплуатации, быстро и легко приводятся в порядок после посетителей. Таковы технические характеристики этих изделий. Превосходные эстетические показатели — еще одно их преимущество. Достаточно трудно найти точно такие же модели, которые обладают редким и восхитительным дизайном.

          Стальные кованые стулья — еще один вариант изготовления

          Высокопрочная сталь удачно себя зарекомендовала на российском рынке, стальные кованые стулья помогут реализовать те или иные фантазии дизайнеров, а также придадут интерьеру помещения ощущение филигранности и эксклюзива. Такие модели отличаются доступностью и имеют относительно бюджетную стоимость. На сегодняшний день этот материал один из самых прочных, поэтому можно быть уверенным в качестве изделий. Специфика любых мест общественного питания ориентирована на большую нагрузку на мебель, металлическим и стальным кованым стульям это не страшно, они выдержат серьезные физические и механические воздействия.

          Где купить кованые стулья в Ханты-Мансийске?

          Наша компания производит банкетную мебель и текстиль самого высокого качества. Мы разрабатываем модели, которые станут незаменимыми помощниками в Вашем бизнесе. Изящные линии и формы, продуманная цветовая гамма, а также европейский стиль и практичность — каталог продукции ChiedoCover представлен огромным выбором. Мебель, изготовленная нашей компанией — это реальное воплощение всех желаний и требований заказчика.

          Купить кованые стулья в Ханты-Мансийске несложно. Вам всего-то потребуется войти на наш веб-сайт. Выбрать самую понравившеюся модель мебели и связаться с нашим менеджером или оставить заявку. Вам позвонит наш менеджер, пояснит дальнейшие действия, проконсультирует о наличии, а также сроках доставки и способах оплаты. Заказывайте мебель у нас на сайте прямо сейчас, всегда к Вашему вниманию актуальные скидки и акции.

          Почему кованые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ханты-Мансийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ханты-Мансийску ?

            Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ханты-Мансийску ?

            Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ханты-Мансийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ханты-Мансийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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