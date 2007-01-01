Когда мы оказываемся на месте обычного посетителя, заходим в кафе или ресторан в Муроме, видим кожаные диваны нам кажется, что это очень пафосно и безумно дорого стоит. Мы думаем, что одним из минусов таких диванов является прилипание одежды в летнее время, что создает большой дискомфорт. Постараемся разобраться действительно ли это так: дорого, пафосно и не практично?
В первую очередь необходимо отметить, что кожа сама по себе бывает разного качества, в зависимости от уплотнения, породы животного, места обитания, а также дефектов при производстве и других факторов. Одно из слабых мест кожаных диванов — швы. Именно в этих местах, как правило, под воздействием определенных нагрузок, когда длительное время человек сидит на диване, происходит натяжение, видится шов и начинает образовываться разрыв. Поэтому при выборе таких диванов обращаем внимание на качество швов.
Сферой использования кожаных диванов является сфера HoReCa. Существуют различные моделей таких диванов, поэтому они прекрасно дополнят интерьер как гостиничного комплекса, так зоны отдыха или ожидания. Комфорт, эстетическая привлекательность, практичность — это неоспоримые преимущества. Если в помещении установлены кондиционеры, то одежда посетителей и в летнее время не будет прилипать к дивану и не создаст никаких проблем в эксплуатации. По мнению специалистов, главной рекомендацией к использованию кожаных диванов является защита от попадания прямых солнечных лучей. Это объясняется тем, что при длительном попадании лучей солнца, кожа высыхает и может начать трескаться, что в дальнейшем приводит к потере первоначального внешнего вида. Таким образом, при правильной эксплуатации и уходе, с учетом рекомендаций, кожаные диваны будут радовать посетителей вашего заведения длительное время.
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Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня