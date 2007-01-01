Кожаные диваны в Тайшете оптом

от 12 490 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Visit
Настоящее фото товара Диван 48, произведённого компанией ChiedoCover
45 000 ₽
Оптовая цена
5
Диван 48
Настоящее фото товара Диван 49, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 49
Настоящее фото товара Диван 50, произведённого компанией ChiedoCover
35 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван 50
Настоящее фото товара Диван Квадрат двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
54 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Квадрат двухместный
Настоящее фото товара Диван Бонд двухметсный, произведённого компанией ChiedoCover
73 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Бонд двухметсный
Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
88 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бонд трехместный
Настоящее фото товара Диван Кинг G, произведённого компанией ChiedoCover
131 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Кинг G
Настоящее фото товара Диван Кельт угловой, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Кельт угловой
Настоящее фото товара Диван Кельт угловой сектор, произведённого компанией ChiedoCover
83 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Кельт угловой сектор
Настоящее фото товара Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
108 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой
Настоящее фото товара Модульный диван Igarka, произведённого компанией ChiedoCover
98 100 ₽
Оптовая цена
4.5
Модульный диван Igarka
Настоящее фото товара Диван Форвард III, прямой, произведённого компанией ChiedoCover
288 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Форвард III, прямой
Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
4.4
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Настоящее фото товара Диван Chester классический, произведённого компанией ChiedoCover
65 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Chester классический
Настоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Chester 6 классический, черный
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Кожаные диваны для ресторанов Тайшете: респектабельность, солидность и практичность

Когда мы оказываемся на месте обычного посетителя, заходим в кафе или ресторан в Тайшете, видим кожаные диваны нам кажется, что это очень пафосно и безумно дорого стоит. Мы думаем, что одним из минусов таких диванов является прилипание одежды в летнее время, что создает большой дискомфорт. Постараемся разобраться действительно ли это так: дорого, пафосно и не практично?

В первую очередь необходимо отметить, что кожа сама по себе бывает разного качества, в зависимости от уплотнения, породы животного, места обитания, а также дефектов при производстве и других факторов. Одно из слабых мест кожаных диванов — швы. Именно в этих местах, как правило, под воздействием определенных нагрузок, когда длительное время человек сидит на диване, происходит натяжение, видится шов и начинает образовываться разрыв. Поэтому при выборе таких диванов обращаем внимание на качество швов.

Сферой использования кожаных диванов является сфера HoReCa. Существуют различные моделей таких диванов, поэтому они прекрасно дополнят интерьер как гостиничного комплекса, так зоны отдыха или ожидания. Комфорт, эстетическая привлекательность, практичность — это неоспоримые преимущества. Если в помещении установлены кондиционеры, то одежда посетителей и в летнее время не будет прилипать к дивану и не создаст никаких проблем в эксплуатации. По мнению специалистов, главной рекомендацией к использованию кожаных диванов является защита от попадания прямых солнечных лучей. Это объясняется тем, что при длительном попадании лучей солнца, кожа высыхает и может начать трескаться, что в дальнейшем приводит к потере первоначального внешнего вида. Таким образом, при правильной эксплуатации и уходе, с учетом рекомендаций, кожаные диваны будут радовать посетителей вашего заведения длительное время.

Где купить кожаные диваны в Иркутской области?

Наша компания завоевывает российский рынок HoReCa. Сосредоточив внимание на качестве, надежности и низкой стоимости продукции мы продолжаем развиваться и осваиваем новые позиции. Благодаря минимальным срокам доставки, наша продукция после оформления заказа в самые кратчайшие сроки окажется у Вас. ChiedoCover — это компания производитель не только элитной мебели, но и текстиля. Различные обивочные ткани, материалы исполнения, доступная ценовая категория — мы предлагаем широкий ассортимент товара.

Купить кожаные диваны в Тайшете Вы можете на нашем сайте. Произвести расчет, согласовать сроки поставки, а также ответить на любые сопутствующие вопросы — Вы можете обратившись в наш отдел продаж.

Почему кожаные диваны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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