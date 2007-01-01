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            Товары по акции

            Кожаные диваны в Выксе оптом

            от 11 990 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Выксе и Нижегородской области

            Настоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
            22 900 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Бурлеск
            Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
            11 990 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван кресло Хэнк
            Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
            17 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван кресло для ресторана
            Настоящее фото товара Диван Пафос, произведённого компанией ChiedoCover
            32 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Пафос
            Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
            82 500 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван 3-местный Chester (Честер)
            Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
            89 999 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван Chester (Честер) кожаный
            Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
            82 500 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
            Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
            75 300 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
            Настоящее фото товара Кушетка Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
            58 999 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кушетка Chester (Честер)
            Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
            53 185 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван 2-местный Chester (Честер)
            Настоящее фото товара Диван-кушетка Рекамье, произведённого компанией ChiedoCover
            46 000 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван-кушетка Рекамье
            Настоящее фото товара Диван Честерфилд, произведённого компанией ChiedoCover
            39 500 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Честерфилд
            Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            37 800 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Диван Честер
            Настоящее фото товара Диван Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
            56 500 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Ричард
            Настоящее фото товара Диван Абилин, произведённого компанией ChiedoCover
            24 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Абилин
            Настоящее фото товара Диван Абилин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
            43 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Абилин двусторонний
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            Кожаные диваны для ресторанов Выксе: респектабельность, солидность и практичность

            Когда мы оказываемся на месте обычного посетителя, заходим в кафе или ресторан в Выксе, видим кожаные диваны нам кажется, что это очень пафосно и безумно дорого стоит. Мы думаем, что одним из минусов таких диванов является прилипание одежды в летнее время, что создает большой дискомфорт. Постараемся разобраться действительно ли это так: дорого, пафосно и не практично?

            В первую очередь необходимо отметить, что кожа сама по себе бывает разного качества, в зависимости от уплотнения, породы животного, места обитания, а также дефектов при производстве и других факторов. Одно из слабых мест кожаных диванов — швы. Именно в этих местах, как правило, под воздействием определенных нагрузок, когда длительное время человек сидит на диване, происходит натяжение, видится шов и начинает образовываться разрыв. Поэтому при выборе таких диванов обращаем внимание на качество швов.

            Сферой использования кожаных диванов является сфера HoReCa. Существуют различные моделей таких диванов, поэтому они прекрасно дополнят интерьер как гостиничного комплекса, так зоны отдыха или ожидания. Комфорт, эстетическая привлекательность, практичность — это неоспоримые преимущества. Если в помещении установлены кондиционеры, то одежда посетителей и в летнее время не будет прилипать к дивану и не создаст никаких проблем в эксплуатации. По мнению специалистов, главной рекомендацией к использованию кожаных диванов является защита от попадания прямых солнечных лучей. Это объясняется тем, что при длительном попадании лучей солнца, кожа высыхает и может начать трескаться, что в дальнейшем приводит к потере первоначального внешнего вида. Таким образом, при правильной эксплуатации и уходе, с учетом рекомендаций, кожаные диваны будут радовать посетителей вашего заведения длительное время.

            Где купить кожаные диваны в Нижегородской области?

            Наша компания завоевывает российский рынок HoReCa. Сосредоточив внимание на качестве, надежности и низкой стоимости продукции мы продолжаем развиваться и осваиваем новые позиции. Благодаря минимальным срокам доставки, наша продукция после оформления заказа в самые кратчайшие сроки окажется у Вас. ChiedoCover — это компания производитель не только элитной мебели, но и текстиля. Различные обивочные ткани, материалы исполнения, доступная ценовая категория — мы предлагаем широкий ассортимент товара.

            Купить кожаные диваны в Выксе Вы можете на нашем сайте. Произвести расчет, согласовать сроки поставки, а также ответить на любые сопутствующие вопросы — Вы можете обратившись в наш отдел продаж.

            Почему кожаные диваны покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Выксу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Выксе ?

              Доставка товара по Выксе осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Выксе ?

              Стоимость доставки по Выксе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Выксе осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Выксе телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Выксе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Выксе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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