Универсальная мебель в Ачинске пользуется особенной популярностью. Как правило, одним из главных принципов мебельного оснащения является удачное соответствие уже существующей стилистике. Качественная и роскошная мебель предоставит не только удобство и комфорт, а также статусность и презентабельный внешний вид любому помещению. В нашей статье мы рассмотрим отличные кожаные кресла, которые, несомненно, станут любимыми для Ваших посетителей и гостей. Кожа имеет ряд несомненных преимуществ, именно об этом поговорим более подробно.
Если Вы планируете произвести меблировку или обновить интерьер в своем заведении, то одним из идеальных решений станет кожаное кресло для кафе. Высокие показатели эстетики, безусловно, влияют на общее представление о том или ином кафе или ресторане. Мы всегда встречаем всех по одежке, так что этот момент ни в коем случае нельзя упускать из вида. Данные изделия характеризуются максимальной долговечностью. Кожа не рвется, не сминается и не истирается, даже при длительном пользовании такие модели сохранят приятный внешний вид. Они изменяют привычный образ интерьера, привнося в заведение роскошь, статус и великолепие. Кроме того, это очень практичные изделия, для уборки всего-то потребуется влажная салфетка из микрофибры и буквально несколько минут.
В тоже время, данные модели получили большое распространение для мебельного оснащения офисов. Это совсем не удивительно, прекрасное сочетание высокого качества, приемлемой цены и отличных эксплуатационных характеристик полностью к этому располагает. Кожаное кресло руководителя подчеркнет важность занимаемой должности. Изумительный внешний вид, устойчивость, а также повышенная износостойкость считается одними из преимуществ. На сегодняшний день Вы можете выбрать практически любой цвет изделия. Кроме того, кожа является экологичным материалом, так что Вы можете быть полностью уверены в безопасности данных изделий — они не источают неприятные и токсичные запахи и считаются антибактериальными.
Итак, качественные кожаные кресла считаются классикой жанра. Они отлично подходят как для сферы HoReCa, так и для офиса и дома. Практичность, прочность и долговечность — определяющие критерии выбора. Вы не пожалеете, если отдадите предпочтение именно этим моделям.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ачинску осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ачинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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