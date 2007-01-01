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          Товары по акции

          Кожаные кресла в Миассе оптом

          от 3 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Миассу и Челябинской области

          Настоящее фото товара Кресло Менеджер, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Менеджер
          Настоящее фото товара Кресло Орман, произведённого компанией ChiedoCover
          4 560 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Орман
          Настоящее фото товара Кресло Коко G, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Коко G
          Настоящее фото товара Стул Микс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 950 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Микс
          Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло B01
          Настоящее фото товара Кресло B03, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло B03
          Настоящее фото товара Полукресло Техас экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Техас экокожа
          Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          3 990 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул офисный Гирос, экокожа, черный
          Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Хукер
          Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Тим
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форд
          Настоящее фото товара Кресло Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Гарда
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs City, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-4%
          7 990 ₽8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло руководителя TopChairs City, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs City, белое, произведённого компанией ChiedoCover-4%
          7 990 ₽8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло руководителя TopChairs City, белое
          Настоящее фото товара Стул Derby, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Derby, черный
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          Кожаные кресла: универсальность и эстетика

          Универсальная мебель в Миассе пользуется особенной популярностью. Как правило, одним из главных принципов мебельного оснащения является удачное соответствие уже существующей стилистике. Качественная и роскошная мебель предоставит не только удобство и комфорт, а также статусность и презентабельный внешний вид любому помещению. В нашей статье мы рассмотрим отличные кожаные кресла, которые, несомненно, станут любимыми для Ваших посетителей и гостей. Кожа имеет ряд несомненных преимуществ, именно об этом поговорим более подробно.

          Кожаное кресло для кафе

          Если Вы планируете произвести меблировку или обновить интерьер в своем заведении, то одним из идеальных решений станет кожаное кресло для кафе. Высокие показатели эстетики, безусловно, влияют на общее представление о том или ином кафе или ресторане. Мы всегда встречаем всех по одежке, так что этот момент ни в коем случае нельзя упускать из вида. Данные изделия характеризуются максимальной долговечностью. Кожа не рвется, не сминается и не истирается, даже при длительном пользовании такие модели сохранят приятный внешний вид. Они изменяют привычный образ интерьера, привнося в заведение роскошь, статус и великолепие. Кроме того, это очень практичные изделия, для уборки всего-то потребуется влажная салфетка из микрофибры и буквально несколько минут.

          Кожаное кресло руководителя

          В тоже время, данные модели получили большое распространение для мебельного оснащения офисов. Это совсем не удивительно, прекрасное сочетание высокого качества, приемлемой цены и отличных эксплуатационных характеристик полностью к этому располагает. Кожаное кресло руководителя подчеркнет важность занимаемой должности. Изумительный внешний вид, устойчивость, а также повышенная износостойкость считается одними из преимуществ. На сегодняшний день Вы можете выбрать практически любой цвет изделия. Кроме того, кожа является экологичным материалом, так что Вы можете быть полностью уверены в безопасности данных изделий — они не источают неприятные и токсичные запахи и считаются антибактериальными.

          Итак, качественные кожаные кресла считаются классикой жанра. Они отлично подходят как для сферы HoReCa, так и для офиса и дома. Практичность, прочность и долговечность — определяющие критерии выбора. Вы не пожалеете, если отдадите предпочтение именно этим моделям.

          Где купить кожаные кресла в Миассе?

          Основной деятельностью нашей компании является изготовление и продажа мебели и текстиля. Наша мебель сделает Вашу жизнь более комфортной и удобной. Мебель — это хорошая основа для любого интерьера, исходя из этого мы проектируем новые модели, которые заметно упрощают Вашу жизнь. Обратите внимание на нашу новую линейку продукции мягких стульев и кресел — это многофункциональная мебель, которая органично вписывается практически в любой интерьер.

          Купить кожаные кресла в Миассе можно на нашем официальном веб-сайте. Мы подготовили для Вас самые актуальные новости в мире мебели, простые советы от эксперта, а также сезонные акции и скидки. Если Вы затрудняетесь сделать выбор мебели, то обратитесь к нашим менеджерам или оставьте заявку на «обратный звонок». Буквально в течение нескольких часов с Вами свяжется наш профессиональный и опытный менеджер из отдела продаж. Вы сможете задать любой вопрос по линейке нашей мебели, мы поможем Вам выбрать самый идеальный вариант, опираясь на Ваши пожелания. Следует отметить, что доставка продукции осуществляется по всей России и странам СНГ.

          Почему кожаные кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Миасс и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Миассу ?

            Доставка товара по Миассу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Миассу ?

            Стоимость доставки по Миассу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Миассу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Миассу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Миассе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Миассу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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