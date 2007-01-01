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          Товары по акции

          Кожаные пуфы в Королеве оптом

          от 2 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Королеву и Московской области

          Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби белый
          Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Руби коричневый
          Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Сиена экокожа
          Настоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          5 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф-глайдер Прованс экокожа
          Настоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, треугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для холла Анжелика, треугольный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Эвита, средняя часть, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для холла Эвита, средняя часть
          Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф для холла Силвано
          Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф для холла Флора, одноместный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Валерия, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф для холла Валерия
          Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф для холла Флора, двухместный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для холла Силвано, двухместный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Брикстон , произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф для холла Брикстон
          Настоящее фото товара Пуф для холла Брикстон, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          28 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для холла Брикстон, двухместный
          Настоящее фото товара Пуф Альфа, Бета, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Альфа, Бета
          Настоящее фото товара Пуф Пони, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Пони
          Настоящее фото товара Пуф Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Хельга
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          Кожаный пуф: интересный способ для меблировки помещения

          Оригинальный дизайн интерьера всегда привлекает внимание, сегодня популярным решением для меблировки квартиры или офиса в Королеве применяются кожаные пуфы. Это очень компактный элемент интерьера, в отличие от классических стульев обладает легким весом и более удобный и комфортабельный. Такие изделие станут удачным завершением и дополнением общей концепции и стиля в интерьере. Кроме того, пуфы характеризуется очень демократичной и приемлемой стоимостью, его можно с легкостью перенести с места на место, в комнату, а также на кухню и в гостиную. Рассмотрим более подробно данные изделия, их применение, технические характеристики и преимущества.

          Пуфы впервые появились во Франции в XVI веке, однако наибольшую популярность и востребованность эти изделия получили в XX веке, благодаря итальянцам, они продемонстрировали миру мягкие, приятные на ощупь и комфортные пуфы на бескаркасной основе.

          Белые кожаные пуфы

          Большой популярностью в настоящее время пользуются подобные изделия из белого цвета. Они считаются универсальными, отлично сочетаются со всеми востребованными и актуальными стилями в интерьере. Белые кожаные пуфы будут уместны в самых различных внутренних отделках помещений. Такие модели обладают следующими техническими характеристиками: материалом изготовления является кожзам: это максимально практичные, устойчивые модели, которые не накапливают пыль и грязь и имеют легкий уход. Такие вещи можно пропылесосить или воспользоваться обычной салфеткой из микрофибры, таким образом, буквально за несколько минут они будут в полном порядке. Кроме того, великолепный, уникальный и оригинальный внешний вид будет способствовать привлечению внимания со стороны домашних и приглашенных гостей. Мягкая основа пуфа позволяет отвлечься от рабочих или домашних дел, расслабиться и получить удовольствие от комфорта. Приведем несколько практичных советов, которые помогут правильно выбрать пуф: в гостиную необходимо выбирать изделие, обладающее одной высотой с диваном и креслом, в спальню лучшим решением станут овальные, круглы и фигурные пуфы. Кроме того, на кухню можно использовать пуф на основе массива дерева, единственным нюансом станет влагостойкость применяемого для изготовления пуфа дерева. Например, в прихожую идеальным вариантом будут цилиндрические пуфы, там очень удобно ранить какие-либо вещи, а также обувь и различные аксессуары. Для меблировки дома также станут интересны пуфы с пружинистым сиденьем, изготовленные на основе латекса и полиуретана. Это максимально практичные модели, которые не истираются со временем и не изменяют привлекательный внешний вид.

          Кожаный пуф для прихожей — хорошее решение для меблировки дома

          На сегодняшний день применение подобных моделей поражает: они могут украшать собой любое офисное помещение, станут просто незаменимыми в комнате отдыха, где сотрудники компании проводят время, а также отдыхают во время обеденного перерыва. Кроме того, пуфы настолько универсальны, что хорошо подходят и для работы, вместе с ноутбуком можно спокойно работать, при этом чувствовать себя максимально комфортабельны. В тоже время пуфы могут стать отличной подставкой или мягким столиком на балконе или в гостиной. Благодаря износостойкому материалу они не боятся пролива жидкости, остатков еды или напитков. Простой салфеткой из микрофибры можно привести их в полный порядок.

          Пуф мешок кожаный

          В каталоге продукции представлены самые различные дизайны и фасоны пуфиков, большой ассортимент цвета позволяет подобрать модель с учетом индивидуальных предпочтений и стиля. Все модели соответствуют необходимым требованиям безопасности, материал производства гипоаллергенный, не вызывает никаких аллергических реакций даже после длительного использования. Помимо того, кожаные пуфы изготавливаются из экологически чистых материалов и наполнителе, так что они не источают неприятных запахов и приятны в использовании.

          Таким образом, кожаные пуфы — неотъемлемая часть современного дизайна и меблировки дома, а также офиса и других помещений. Большой выбор моделей позволяет пофантазировать с дизайном квартир. Это удобные, комфортные и безопасные изделия, которые предоставят только положительные эмоции от использования и станут центром притяжения всех домашних и гостей.

          Где купить кожаные пуфы в Королеве?

          Наша компания стремительно развивается, изготавливая столы, а также стулья и другую мебель, которая значительно упрощает жизнь. Наличие собственного производства мебели позволяет отслеживать и контролировать высокое качество продукции и экономить на посредниках. Таким образом, продукция не только надежна но и имеет приемлемую стоимость. На сегодняшний день каталог продукции включает в себя огромный выбор моделей на любой вкус и цвет. ChiedoCover предлагает банкетные столы и стулья, а также мебель для дома и офиса.

          Купить кожаные пуфы в Королеве и Московской области можно на сайте нашей компании, для удобства существует «обратный звонок». Менеджеры компании перезвонят Вам в самые короткие сроки, предоставят исчерпывающую информацию относительно технических особенностей, преимуществ и недостатков. Благодаря высокому профессионализму и опыту Вам подберут идеальную мебель с учетом всех Ваших индивидуальных пожеланий и требований. Мебель от ChiedoCover доставляется в любой регион России и СНГ. Продукция компании обновляется и производятся новые модели. Следите за нашими новостями, актуальными акциями, а также скидками и новыми моделями в наших социальных сетях и на сайте компании.

          Почему кожаные пуфы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Королев и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Королеву ?

            Доставка товара по Королеву осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Королеву ?

            Стоимость доставки по Королеву рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Королеву осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Королеву телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Королеве при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Королеву с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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