Кожаные стулья в Ухте оптом

от 2 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Настоящее фото товара Стул Hercules антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Hercules антрацит
Настоящее фото товара Стул Rino 2, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Rino 2
Настоящее фото товара Стул Rino, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Rino
Настоящее фото товара Стул-кресло Nemo, произведённого компанией ChiedoCover
18 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Nemo
Настоящее фото товара Стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Дуглас
Настоящее фото товара Стул ABNER экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул ABNER экокожа черная
Настоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Texas экокожа, серый
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тейлор экокожа бежевый
Настоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover-35%
В наличии
6 500 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Настоящее фото товара Кресло Newton, античный светлый, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Newton, античный светлый
Настоящее фото товара Стул Самба, голубой, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Самба, голубой, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover-18%
2 790 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Beetle PU бежевый
Настоящее фото товара Стул Самба, синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Самба, синий, каркас серебро
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Кожаные стулья в Ухте

Сегодня в интерьеры возвращается респектабельная и уютная кожаная мебель. Кожаные стулья отличаются не только презентабельным внешним видом, но и высокой износостойкостью. Хотя ценник кожаной мебели выше обычных стульев с обивкой из текстиля, кожа сохраняет свои эксплуатационные качества намного дольше.

Кожа – самая практичная обивка. Она не истирается, не растягивается, надолго сохраняет свой первозданный внешний вид. Кожаная мебель всегда вносит в помещение нотку роскоши и говорит о благополучии своего хозяина. Поэтому если вы стремитесь подчеркнуть статус своего заведения, компании или дома, кожаные стулья станут идеальным вариантом.

Кожаные стулья в интерьере

  • В интерьере кафе или ресторана в классическом стиле стоит выбирать модели с кожаными сидениями и каркасам из натурального дерева. Для современных интерьеров подойдут стулья на металлокаркасе. Для барных стоек также предусмотрено большое разнообразие высоких стульев с обивкой из кожи. Благодаря современным технологиям цвет материала может быть практически любым.
  • В офисы ставят классические модели стульев на металлокаркасе для сотрудников и кожаные кресла в кабинеты руководителей. Как правило модели выбирают белого либо черного цвета.
  • Для дома подойдут стулья или кресла коричневого, бардового, черного, серого или бежевого цвета. Комплект стульев для гостиной или столовой подчеркнёт стиль и дополнит интерьер.

Цветовая гамма

Дизайнеры особенно выделяют коричневые цвета обивки, так как изделия этого цвета всегда выглядят роскошно и благородно и подходят практически в любой интерьер.

Стулья могут расставить акценты в помещении за счет правильно выбранного цвета. Кожа имеет большое количество оттенков, но самыми актуальными специалисты выделяют – черный, белый, бежевый, песочный, оливковый, лиловый и голубой. Выбирайте оттенок в зависимости от цветовой гаммы зала, чтобы все предметы мебели и декора гармонировали друг с другом.

Купить кожаные стулья в Ухте оптом

На сайте компанииChiedoCover вы найдете мебель для разных категорий заведений сферы HoReCa, а также для дома офиса по выгодным ценам. За счет того, что мы сами являемся производителями стоимость нашей продукции ниже среднерыночной. А при оптовых закупках мы разработали специальную систему скидок.

Мы сотрудничаем как с юридическими, так и физическими лицами. При долгосрочном сотрудничестве мы также меняем условия оплаты и становимся не просто поставщиком, а надежным партнером по бизнесу. Закажите звонок обратной связи, чтобы сделать свой первый заказ в нашей компании!

Почему кожаные стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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