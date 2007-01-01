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          Товары по акции

          Кожаные стулья в Вологде оптом

          от 960 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Вологде и Вологодской области

          Настоящее фото товара Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Турин, серая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул БЦР-402, произведённого компанией ChiedoCover
          7 654 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул БЦР-402
          Настоящее фото товара Стул Вхискей, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Вхискей
          Настоящее фото товара Стул Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Бостон
          Настоящее фото товара Стул Лиаф, произведённого компанией ChiedoCover
          3 870 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лиаф
          Настоящее фото товара Стул Барный Кай, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Барный Кай
          Настоящее фото товара Барный стул Даллас кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Барный стул Даллас кремовый
          Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Дакота винтажный пепельный
          Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Дакота винтажный мокко
          Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стул Дакота винтажный черный
          Настоящее фото товара Барный стул Невада винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Барный стул Невада винтажный пепельный
          Настоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул Невада винтажный мокко
          Настоящее фото товара Барный стул Невада винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барный стул Невада винтажный черный
          Настоящее фото товара Стул Gets, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Gets
          Настоящее фото товара Стул-кресло Nemo, произведённого компанией ChiedoCover
          17 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул-кресло Nemo
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          Кожаные стулья в Вологде

          Сегодня в интерьеры возвращается респектабельная и уютная кожаная мебель. Кожаные стулья отличаются не только презентабельным внешним видом, но и высокой износостойкостью. Хотя ценник кожаной мебели выше обычных стульев с обивкой из текстиля, кожа сохраняет свои эксплуатационные качества намного дольше.

          Кожа – самая практичная обивка. Она не истирается, не растягивается, надолго сохраняет свой первозданный внешний вид. Кожаная мебель всегда вносит в помещение нотку роскоши и говорит о благополучии своего хозяина. Поэтому если вы стремитесь подчеркнуть статус своего заведения, компании или дома, кожаные стулья станут идеальным вариантом.

          Кожаные стулья в интерьере

          • В интерьере кафе или ресторана в классическом стиле стоит выбирать модели с кожаными сидениями и каркасам из натурального дерева. Для современных интерьеров подойдут стулья на металлокаркасе. Для барных стоек также предусмотрено большое разнообразие высоких стульев с обивкой из кожи. Благодаря современным технологиям цвет материала может быть практически любым.
          • В офисы ставят классические модели стульев на металлокаркасе для сотрудников и кожаные кресла в кабинеты руководителей. Как правило модели выбирают белого либо черного цвета.
          • Для дома подойдут стулья или кресла коричневого, бардового, черного, серого или бежевого цвета. Комплект стульев для гостиной или столовой подчеркнёт стиль и дополнит интерьер.

          Цветовая гамма

          Дизайнеры особенно выделяют коричневые цвета обивки, так как изделия этого цвета всегда выглядят роскошно и благородно и подходят практически в любой интерьер.

          Стулья могут расставить акценты в помещении за счет правильно выбранного цвета. Кожа имеет большое количество оттенков, но самыми актуальными специалисты выделяют – черный, белый, бежевый, песочный, оливковый, лиловый и голубой. Выбирайте оттенок в зависимости от цветовой гаммы зала, чтобы все предметы мебели и декора гармонировали друг с другом.

          Купить кожаные стулья в Вологде оптом

          На сайте компанииChiedoCover вы найдете мебель для разных категорий заведений сферы HoReCa, а также для дома офиса по выгодным ценам. За счет того, что мы сами являемся производителями стоимость нашей продукции ниже среднерыночной. А при оптовых закупках мы разработали специальную систему скидок.

          Мы сотрудничаем как с юридическими, так и физическими лицами. При долгосрочном сотрудничестве мы также меняем условия оплаты и становимся не просто поставщиком, а надежным партнером по бизнесу. Закажите звонок обратной связи, чтобы сделать свой первый заказ в нашей компании!

          Почему кожаные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Вологду и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Вологде ?

            Доставка товара по Вологде осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Вологде ?

            Стоимость доставки по Вологде рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Вологде осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Вологде телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вологде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Вологде с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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