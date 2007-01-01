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Современные модели мебели — это просто искусство, здесь встречаются самые разные изделия, изготовленные из прочных, а также стильных и долговечных материалов. Стул — это основной предмет мебели, без которого трудно себе представить какой-либо ресторан, кафе или место общественного питания. В зависимости от стилевого направления следует производить мебельное оснащение. Как найти хорошие красивые стулья в Кисловодске? В данном материале попробуем разобраться: какие существуют критерии отбора.
Владельцы кафе и ресторанов желают выделить свое заведение среди других, поэтому зачастую прибегают к использованию современных красивых стульев. Благодаря им формируются уют и комфорт посетителей и гостей, а также создается оригинальная, «своя» атмосфера в заведении. Некоторые рестораторы выбирают более компактные модели, при этом стараясь сохранить полезную площадь и использовать ее в других нуждах.
Следует отметить, что какими бы не были такие модели, главное, чтобы Вашим посетителям было удобно и приятно на них размещаться.
Сегодня на первом плане несколько материалов изготовления, при выборе изделия нужно ориентироваться на большой срок, а также прочность и качество. Это обусловлено частотой их использования, ведь в любом ресторане или кафе существует постоянный поток клиентов, поэтому выбор очевиден — это максимальное качество. К таким моделям относятся деревянные красивые стулья. Сам по себе массив дерева представляет большую ценность, он обладает приятным внешним видом, а также редким дизайном и долговечностью. Российский мебельный рынок имеет широкую линейку продукции. Предпочтение отдается качественным моделям, которые украсят любой интерьер.
Хорошим решением для сферы HoReCa являются мягкие красивые стулья. В настоящее время они успешно применяются в различных местах общественного питания: пиццерии, бистро, суши-бары и т. п. Их отличает максимальная комфортабельность и практичность, они легко и просто приводятся в порядок, буквально за несколько минут. В тоже время мягкость и приятные тактильные ощущения — крайне важное преимущество. Благодаря вышеперечисленным достоинствам, их смело можно использовать в любых местах общепита.
Итак, новые красивые стулья для ресторана или кафе станут незаменимым мебельным элементом. При правильном выборе они не только принесут удобство, но и станут настоящим украшением абсолютно любого заведения.
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Стоимость доставки по Кисловодску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кисловодску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кисловодску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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