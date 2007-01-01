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          Товары по акции

          Красивые стулья в Краснокамске оптом

          от 2 140 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Краснокамску и Пермскому краю

          Настоящее фото товара Стул Дример, черное сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Дример, черное сиденье, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Элис мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Элис розовый
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элис полубарный мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Элис полубарный темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Дейзи розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Дейзи розовый
          Настоящее фото товара Стул Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Дейзи зеленый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Пенелопа серый + розовый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа зеленый + коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Пенелопа зеленый + коричневый
          Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Пенелопа синий + желтый
          Настоящее фото товара Стул обеденный MARTA синий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул обеденный MARTA синий
          Настоящее фото товара Стул обеденный MARTA бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул обеденный MARTA бежевый
          Настоящее фото товара Стул обеденный MARTA нежно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул обеденный MARTA нежно-зеленый
          Настоящее фото товара Стул обеденный MARTA светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул обеденный MARTA светло-серый
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          6 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Валенсия, велюр серый, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-39%
          5 990 ₽9 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
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          Красивые стулья — неотъемлемая часть любого интерьера в сегменте HoReCa

          Современные модели мебели — это просто искусство, здесь встречаются самые разные изделия, изготовленные из прочных, а также стильных и долговечных материалов. Стул — это основной предмет мебели, без которого трудно себе представить какой-либо ресторан, кафе или место общественного питания. В зависимости от стилевого направления следует производить мебельное оснащение. Как найти хорошие красивые стулья в Краснокамске? В данном материале попробуем разобраться: какие существуют критерии отбора.

          Особенности выбора красивых стульев для кафе

          Владельцы кафе и ресторанов желают выделить свое заведение среди других, поэтому зачастую прибегают к использованию современных красивых стульев. Благодаря им формируются уют и комфорт посетителей и гостей, а также создается оригинальная, «своя» атмосфера в заведении. Некоторые рестораторы выбирают более компактные модели, при этом стараясь сохранить полезную площадь и использовать ее в других нуждах.

          Следует отметить, что какими бы не были такие модели, главное, чтобы Вашим посетителям было удобно и приятно на них размещаться.

          Деревянные красивые стулья — одна из популярных моделей

          Сегодня на первом плане несколько материалов изготовления, при выборе изделия нужно ориентироваться на большой срок, а также прочность и качество. Это обусловлено частотой их использования, ведь в любом ресторане или кафе существует постоянный поток клиентов, поэтому выбор очевиден — это максимальное качество. К таким моделям относятся деревянные красивые стулья. Сам по себе массив дерева представляет большую ценность, он обладает приятным внешним видом, а также редким дизайном и долговечностью. Российский мебельный рынок имеет широкую линейку продукции. Предпочтение отдается качественным моделям, которые украсят любой интерьер.

          Мягкие красивые стулья

          Хорошим решением для сферы HoReCa являются мягкие красивые стулья. В настоящее время они успешно применяются в различных местах общественного питания: пиццерии, бистро, суши-бары и т. п. Их отличает максимальная комфортабельность и практичность, они легко и просто приводятся в порядок, буквально за несколько минут. В тоже время мягкость и приятные тактильные ощущения — крайне важное преимущество. Благодаря вышеперечисленным достоинствам, их смело можно использовать в любых местах общепита.

          Итак, новые красивые стулья для ресторана или кафе станут незаменимым мебельным элементом. При правильном выборе они не только принесут удобство, но и станут настоящим украшением абсолютно любого заведения.

          Где купить красивые стулья в Краснокамске?

          Компания ChiedoCover изготавливает мебельную продукцию и текстиль высшего качества. Мы зарекомендовали себя на российском рынке HoReCa как надежная компания, которая принимает заказы любой сложности. Наше производство располагается в Кировской области, однако мы доставляем товары в любой регион России и стран СНГ. Мы предлагаем мебель под интерьеры разных стилей, у нас Вы найдете также аксессуары и дополнительное оборудование.

          Купить красивые стулья в Краснокамске не составит труда. Вам просто нужно войти на наш сайт, перейти на страницу категории товаров и произвести выбор нашей продукции. Мы заботимся о наши клиентах, поэтому обновили интерфейс, упростили поиск, теперь буквально за несколько минут Вы можете найти идеальную модель для Вашего заведения. ChiedoCover реализует товары по актуальным и адекватным ценам, мы также предлагаем сезонные скидки и акции на многие категории мебели.

          Почему красивые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Краснокамск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Краснокамску ?

            Доставка товара по Краснокамску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Краснокамску ?

            Стоимость доставки по Краснокамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Краснокамску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Краснокамску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Краснокамске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Краснокамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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