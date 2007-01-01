+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Красивые стулья в Подольске оптом

            от 3 390 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Подольску и Московской области

            Настоящее фото товара Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
            8 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки
            Настоящее фото товара Стул Дример, черное сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
            18 000 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Дример, черное сиденье, черный каркас
            Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca Ferrari, произведённого компанией ChiedoCover
            23 005 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул с подлокотниками Bianca Ferrari
            Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
            16 990 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Пенелопа синий + желтый
            Настоящее фото товара Стул обеденный MARTA синий, произведённого компанией ChiedoCover
            5 590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул обеденный MARTA синий
            Настоящее фото товара Стул Norman, произведённого компанией ChiedoCover
            6 290 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Norman
            Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
            11 080 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
            Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
            11 080 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
            Настоящее фото товара Стул СТ-22, произведённого компанией ChiedoCover
            4 390 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул СТ-22
            Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
            3 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Гаага велюр OSCAR 046
            Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 012, произведённого компанией ChiedoCover
            3 390 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Гаага велюр OSCAR 012
            Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
            9 990 ₽11 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Венера диамант вельвет серый
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
            9 740 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул пластиковый Bloom, бежевый
            Настоящее фото товара Стул Лофт Thin Line, произведённого компанией ChiedoCover
            10 890 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Лофт Thin Line
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
            7 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный
            Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
            7 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный
            Смотреть все

            Красивые стулья — неотъемлемая часть любого интерьера в сегменте HoReCa

            Современные модели мебели — это просто искусство, здесь встречаются самые разные изделия, изготовленные из прочных, а также стильных и долговечных материалов. Стул — это основной предмет мебели, без которого трудно себе представить какой-либо ресторан, кафе или место общественного питания. В зависимости от стилевого направления следует производить мебельное оснащение. Как найти хорошие красивые стулья в Подольске? В данном материале попробуем разобраться: какие существуют критерии отбора.

            Особенности выбора красивых стульев для кафе

            Владельцы кафе и ресторанов желают выделить свое заведение среди других, поэтому зачастую прибегают к использованию современных красивых стульев. Благодаря им формируются уют и комфорт посетителей и гостей, а также создается оригинальная, «своя» атмосфера в заведении. Некоторые рестораторы выбирают более компактные модели, при этом стараясь сохранить полезную площадь и использовать ее в других нуждах.

            Следует отметить, что какими бы не были такие модели, главное, чтобы Вашим посетителям было удобно и приятно на них размещаться.

            Деревянные красивые стулья — одна из популярных моделей

            Сегодня на первом плане несколько материалов изготовления, при выборе изделия нужно ориентироваться на большой срок, а также прочность и качество. Это обусловлено частотой их использования, ведь в любом ресторане или кафе существует постоянный поток клиентов, поэтому выбор очевиден — это максимальное качество. К таким моделям относятся деревянные красивые стулья. Сам по себе массив дерева представляет большую ценность, он обладает приятным внешним видом, а также редким дизайном и долговечностью. Российский мебельный рынок имеет широкую линейку продукции. Предпочтение отдается качественным моделям, которые украсят любой интерьер.

            Мягкие красивые стулья

            Хорошим решением для сферы HoReCa являются мягкие красивые стулья. В настоящее время они успешно применяются в различных местах общественного питания: пиццерии, бистро, суши-бары и т. п. Их отличает максимальная комфортабельность и практичность, они легко и просто приводятся в порядок, буквально за несколько минут. В тоже время мягкость и приятные тактильные ощущения — крайне важное преимущество. Благодаря вышеперечисленным достоинствам, их смело можно использовать в любых местах общепита.

            Итак, новые красивые стулья для ресторана или кафе станут незаменимым мебельным элементом. При правильном выборе они не только принесут удобство, но и станут настоящим украшением абсолютно любого заведения.

            Где купить красивые стулья в Подольске?

            Компания ChiedoCover изготавливает мебельную продукцию и текстиль высшего качества. Мы зарекомендовали себя на российском рынке HoReCa как надежная компания, которая принимает заказы любой сложности. Наше производство располагается в Кировской области, однако мы доставляем товары в любой регион России и стран СНГ. Мы предлагаем мебель под интерьеры разных стилей, у нас Вы найдете также аксессуары и дополнительное оборудование.

            Купить красивые стулья в Подольске не составит труда. Вам просто нужно войти на наш сайт, перейти на страницу категории товаров и произвести выбор нашей продукции. Мы заботимся о наши клиентах, поэтому обновили интерфейс, упростили поиск, теперь буквально за несколько минут Вы можете найти идеальную модель для Вашего заведения. ChiedoCover реализует товары по актуальным и адекватным ценам, мы также предлагаем сезонные скидки и акции на многие категории мебели.

            Почему красивые стулья покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Подольск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Подольску ?

              Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Подольску ?

              Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Подольску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Подольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют