Красные стулья в Пятигорске оптом

от 2 590 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Стул Фрак, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Фрак, малиновый
Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Фрак, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Coccolona, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Coccolona, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Costa Bistrot, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер бордо, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Складной стул Трансформер бордо
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый DayDream, красный
Настоящее фото товара Стул Софи велюр матовый красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Софи велюр матовый красный
Настоящее фото товара Стул FLOWER красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул FLOWER красный
Настоящее фото товара Стул DUBLIN красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DUBLIN красный
Настоящее фото товара Стул DUBLIN красный TRF-04, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул DUBLIN красный TRF-04
Настоящее фото товара Стул MOLLY красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул MOLLY красный
Настоящее фото товара Стул MOLLY брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул MOLLY брусничный
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул CHILLI SQUARE красный
Настоящее фото товара Барный стул MARCEL красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул MARCEL красный
Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Crocus с подушкой бордовый
Смотреть все

Качественная мебель – показатель заведения высокого уровня

Залогом успешного заведения считается хорошая кухня и продуманный интерьер зала. Рестораторы знают, что гости приходят в ресторан не просто покушать, но и отдохнуть. Поэтому стоит уделить особое внимание выбору мебели. Она должная быть комфортабельная, эргономичная и гармонировать с общим стилем заведения по конфигурации и цвету.

Красные стулья расставляют акценты

Красный цвет определяют как самый активный или даже агрессивный оттенок. Он влияет на человека как физически, так и психологически. Благодаря цвету помещение становится уютным, а у гостя повышается аппетит, улучшается настроение. Но если красного слишком много, то это содействует раздражительности, обеспокоенности, желания по скорее уйти.

Поэтому стулья красного цвета подходят для того, чтобы грамотно расставить акцент и оформить интерьер в современном стиле.

Где купить стул красного цвета оптом в Пятигорске?

Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Пятигорска. На сайте компании представлен огромный выбор стульев:

  • Красные кухонные стулья;
  • Барные красные стулья;
  • Офисные стулья красного цвета.

Дизайн стульев позволяет подобрать подходящее решение для любого зала! Специальная подборка поможет быстро найти нужный вариант. Купить товар можно в удобное вам время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также предлагаем бесплатную консультацию менеджера – закажите бесплатный звонок, а консультант свяжется с вами в ближайшее время.

Мы предлагаем купить мебель в городе Пятигорск по одним из самых низким ценам на рынке, которые прослужат верой и правдой долгие годы.

Почему красные стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют