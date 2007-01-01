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          Товары по акции

          Красные стулья в Зеленодольске оптом

          от 1 160 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Зеленодольску и Татарстану

          Настоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix барный Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Ницца, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Ницца, красный
          Настоящее фото товара Стул Лион, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лион, вельвет красный
          Настоящее фото товара Стул Eames W красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames W красный
          Настоящее фото товара Стул Him and Her красный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Him and Her красный
          Настоящее фото товара Стул Azhur корал, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Azhur корал
          Настоящее фото товара Стул Eames M красный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          2 190 ₽2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames M красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Арианда красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 990 ₽3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Арианда красный
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Coolerbag красный
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Гильермо бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Гильермо бордовый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          Новинка
          4 490 ₽6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          3 490 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул FRANKFURT, красный, деревянные ножки
          Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, красный, произведённого компанией ChiedoCover-41%
          2 790 ₽4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Морган, пластиковый, красный
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          Качественная мебель – показатель заведения высокого уровня

          Залогом успешного заведения считается хорошая кухня и продуманный интерьер зала. Рестораторы знают, что гости приходят в ресторан не просто покушать, но и отдохнуть. Поэтому стоит уделить особое внимание выбору мебели. Она должная быть комфортабельная, эргономичная и гармонировать с общим стилем заведения по конфигурации и цвету.

          Красные стулья расставляют акценты

          Красный цвет определяют как самый активный или даже агрессивный оттенок. Он влияет на человека как физически, так и психологически. Благодаря цвету помещение становится уютным, а у гостя повышается аппетит, улучшается настроение. Но если красного слишком много, то это содействует раздражительности, обеспокоенности, желания по скорее уйти.

          Поэтому стулья красного цвета подходят для того, чтобы грамотно расставить акцент и оформить интерьер в современном стиле.

          Где купить стул красного цвета оптом в Зеленодольске?

          Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Зеленодольска. На сайте компании представлен огромный выбор стульев:

          • Красные кухонные стулья;
          • Барные красные стулья;
          • Офисные стулья красного цвета.

          Дизайн стульев позволяет подобрать подходящее решение для любого зала! Специальная подборка поможет быстро найти нужный вариант. Купить товар можно в удобное вам время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также предлагаем бесплатную консультацию менеджера – закажите бесплатный звонок, а консультант свяжется с вами в ближайшее время.

          Мы предлагаем купить мебель в городе Зеленодольск по одним из самых низким ценам на рынке, которые прослужат верой и правдой долгие годы.

          Почему красные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Зеленодольск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Зеленодольску ?

            Доставка товара по Зеленодольску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Зеленодольску ?

            Стоимость доставки по Зеленодольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Зеленодольску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Зеленодольску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Зеленодольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Зеленодольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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