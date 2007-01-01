Современные тенденции российского ресторанного бизнеса - это уникальные гастрономические меню, сочетание давно забытых продуктов, а также неповторимый внешний вид ресторана и его расположение. Удивление всегда вызывает что-то необычное, не так, как у всех. Таким сочетанием обладают кресла Честер.
Гениальный английский дизайн этих кресел станет центром внимания Вашего заведения. Мимо таких моделей не пройдет ни один взгляд посетителя. Аристократический стиль блестяще впишется в интерьер как классического ресторана, так и заведений для VIP-персон. Ослепительный дизайн удачно сочетается с высоким качеством кресел, повышенной комфортабельностью и долговечностью. Кроме того, существенным преимуществом таких кресел считается простота и удобство в уходе. Такие диваны влагоустойчивы, легко протираются влажной тряпкой, устойчивы к растягиванию при ежедневном использовании, а также имеют минимум швов, что благоприятно сказывается на их длительном сроке эксплуатации. Кожаные кресла Честер замечательно себя зарекомендовали в просторных помещениях, где они точно будут в объективе взглядов Ваших посетителей.
В качестве основного материала каркаса кресел Честер применяется массив высококачественной сосны. Набивка кресел в стиле Честер состоит из многослойного материала: синтепон, полиуретан, ватин, пенополиуретан. Наполнитель имеет высокую плотность, поэтому в течение времени такие кресла не просаживаются и устойчиво сохраняют свой первоначальный вид.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Анапе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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