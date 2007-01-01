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              Кресла Честер в Зеленодольске оптом

              от 13 690 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Зеленодольску и Татарстану

              Настоящее фото товара Кресло Chesterfield Lux, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              5
              Кресло Chesterfield Lux
              Настоящее фото товара Кресло Chesterfield Florence, произведённого компанией ChiedoCover
              15 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло Chesterfield Florence
              Настоящее фото товара Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
              15 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)
              Настоящее фото товара Кресло Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кресло Chester (Честер)
              Настоящее фото товара Кресло 06-3168, произведённого компанией ChiedoCover
              22 900 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло 06-3168
              Настоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
              75 190 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Chester кресло
              Настоящее фото товара Кресло Visit Lux SKS, произведённого компанией ChiedoCover
              13 690 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло Visit Lux SKS
              Настоящее фото товара Кресло Статус, произведённого компанией ChiedoCover
              14 590 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кресло Статус
              Настоящее фото товара Кресло Колизей, произведённого компанией ChiedoCover
              37 390 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кресло Колизей
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              Королевские кресла Честер: элегантность, престиж и долговечность

              Современные тенденции российского ресторанного бизнеса - это уникальные гастрономические меню, сочетание давно забытых продуктов, а также неповторимый внешний вид ресторана и его расположение. Удивление всегда вызывает что-то необычное, не так, как у всех. Таким сочетанием обладают кресла Честер.

              Гениальный и утонченный дизайн

              Гениальный английский дизайн этих кресел станет центром внимания Вашего заведения. Мимо таких моделей не пройдет ни один взгляд посетителя. Аристократический стиль блестяще впишется в интерьер как классического ресторана, так и заведений для VIP-персон. Ослепительный дизайн удачно сочетается с высоким качеством кресел, повышенной комфортабельностью и долговечностью. Кроме того, существенным преимуществом таких кресел считается простота и удобство в уходе. Такие диваны влагоустойчивы, легко протираются влажной тряпкой, устойчивы к растягиванию при ежедневном использовании, а также имеют минимум швов, что благоприятно сказывается на их длительном сроке эксплуатации. Кожаные кресла Честер замечательно себя зарекомендовали в просторных помещениях, где они точно будут в объективе взглядов Ваших посетителей.

              Основные технические характеристики кресел Честер

              В качестве основного материала каркаса кресел Честер применяется массив высококачественной сосны. Набивка кресел в стиле Честер состоит из многослойного материала: синтепон, полиуретан, ватин, пенополиуретан. Наполнитель имеет высокую плотность, поэтому в течение времени такие кресла не просаживаются и устойчиво сохраняют свой первоначальный вид.

              Где купить кресла Честер для гостиниц в Зеленодольске?

              Производство и продажа комплексного оснащения гостиниц и ресторанов — приоритетное направление компании ChiedoCover. Мы являемся лидерами по производству мебели и текстиля в сфере HoReCa. Главное отличие нашей компании — низкая стоимость продукции в сочетании с высокой надежностью и качеством исполнения каждой детали. Заслуживает внимание отношение наших менеджеров к каждому клиенту. Мы стараемся помочь решить проблему каждого, предлагая различные варианты в интерьере или цветовой гамме.

              Купить кресла Честер в ресторан Вы можете на нашем сайте. Большой опыт работы и экспертность наших менеджеров из отдела продаж открывает неожиданные решения в трудных и нерешаемых на первый взгляд задачах.

              Почему кресла честер покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Зеленодольск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Зеленодольску ?

                Доставка товара по Зеленодольску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Зеленодольску ?

                Стоимость доставки по Зеленодольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Зеленодольску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Зеленодольску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Зеленодольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Зеленодольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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