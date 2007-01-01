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На сегодняшний день интерьеры актовых залов государственных организаций, домов культуры, а также образовательных и школьных учреждений в Лениногорске, как правило, выполнены в классическом стиле. Хорошие кресла для актового зала станут не просто функциональным элементом мебели, но и прекрасным декором, они украсят любое помещение своим присутствием. Как выбрать универсальные модели, которые будут удачно сочетаться с классическим стилем? Поговорим об этом более подробно.
Самым распространенным вариантом меблировки являются мягкие кресла для актового зала. Они изготовлены из массива дерева — бука. Это прочный и надежный материал, имеющий несколько достоинств, главным из которых является экологичность, а также презентабельность и долговечность. Мягкость обивки сиденья обеспечивается высококачественным поролоном, который не садится, не продавливается и на протяжении длительного времени сохраняет все свои положительные качества. Износостойкая ткань продлевает срок службы изделиям, с учетом специфики их использования — это одно из важнейших качеств. Самыми популярными цветами считаются красный, желтый и синий, однако на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет красивых мягких кресел для актового зала.
Наряду с мягкими креслами особую популярность имеют секции. Секционные кресла для актового зала — универсальный вариант мебельного оснащения. Они очень вместительны, практичны и имеют высокое качество изготовления. Это доступные модели, имеющие приемлемую стоимость. Устойчивость, надежность и практичность — основные их преимущества. Отдельно следует отметить комфортабельность и удобство. Они специально разработаны с учетом анатомических особенностей человека, поэтому даже при длительном сидении Вы не почувствуете утомления и усталость. Итак, это великолепное решение для любого актового зала в государственных, образовательных и других учреждений.
Еще одним вариантом мебельного оснащения являются театральные кресла для актового зала. Они имеют металлический каркас, прочную основу, способную выдерживать большие нагрузки, мягкое сиденье позволит посетителям и гостям почувствовать удобство и комфорт. На сегодняшний день — это хит продаж, так что, если Вы планируете покупку мебели для подобных учреждений или организаций, то это как раз то, что нужно.
Компания ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Наша компания всегда стремится к развитию, мы смогли расширить наше производство, а также увеличить количество продаж и не планируем останавливаться на этом. Высокое качество, безопасность продукции, максимальный комфорт и приемлемые цены — наши главные достоинства.
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Доставка товара по Лениногорску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Лениногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Лениногорску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Лениногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня