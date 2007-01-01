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          Товары по акции

          Кресла для актового зала в Нижнем Новгороде оптом

          от 2 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижнему Новгороду и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Кортес
          Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Северная Венеция
          Настоящее фото товара Кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Сенат
          Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Салют
          Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Москва
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Театро
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
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          Незаменимый элемент мебели — универсальные кресла для актового зала

          На сегодняшний день интерьеры актовых залов государственных организаций, домов культуры, а также образовательных и школьных учреждений в Нижнем Новгороде, как правило, выполнены в классическом стиле. Хорошие кресла для актового зала станут не просто функциональным элементом мебели, но и прекрасным декором, они украсят любое помещение своим присутствием. Как выбрать универсальные модели, которые будут удачно сочетаться с классическим стилем? Поговорим об этом более подробно.

          Мягкие кресла для актового зала

          Самым распространенным вариантом меблировки являются мягкие кресла для актового зала. Они изготовлены из массива дерева — бука. Это прочный и надежный материал, имеющий несколько достоинств, главным из которых является экологичность, а также презентабельность и долговечность. Мягкость обивки сиденья обеспечивается высококачественным поролоном, который не садится, не продавливается и на протяжении длительного времени сохраняет все свои положительные качества. Износостойкая ткань продлевает срок службы изделиям, с учетом специфики их использования — это одно из важнейших качеств. Самыми популярными цветами считаются красный, желтый и синий, однако на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет красивых мягких кресел для актового зала.

          Секционные кресла для актового зала

          Наряду с мягкими креслами особую популярность имеют секции. Секционные кресла для актового зала — универсальный вариант мебельного оснащения. Они очень вместительны, практичны и имеют высокое качество изготовления. Это доступные модели, имеющие приемлемую стоимость. Устойчивость, надежность и практичность — основные их преимущества. Отдельно следует отметить комфортабельность и удобство. Они специально разработаны с учетом анатомических особенностей человека, поэтому даже при длительном сидении Вы не почувствуете утомления и усталость. Итак, это великолепное решение для любого актового зала в государственных, образовательных и других учреждений.

          Театральные кресла для актового зала

          Еще одним вариантом мебельного оснащения являются театральные кресла для актового зала. Они имеют металлический каркас, прочную основу, способную выдерживать большие нагрузки, мягкое сиденье позволит посетителям и гостям почувствовать удобство и комфорт. На сегодняшний день — это хит продаж, так что, если Вы планируете покупку мебели для подобных учреждений или организаций, то это как раз то, что нужно.

          Где купить кресла для актового зала в Нижнем Новгороде?

          Компания ChiedoCover осуществляет производство и продажу мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Наша компания всегда стремится к развитию, мы смогли расширить наше производство, а также увеличить количество продаж и не планируем останавливаться на этом. Высокое качество, безопасность продукции, максимальный комфорт и приемлемые цены — наши главные достоинства.

          Купить кресла для актового зала в Нижнем Новгороде достаточно просто, Вам необходимо посетить наш сайт, сделать выбор и ожидать звонка от нашего менеджера. К Вашему вниманию наши новинки, а также постоянные акции и сезонные скидки. Вы обязательно найдете именно то, что нужно, большой ассортимент продукции позволяет это сделать.

          Почему кресла для актового зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нижний Новгород и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижнему Новгороду ?

            Доставка товара по Нижнему Новгороду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижнему Новгороду ?

            Стоимость доставки по Нижнему Новгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нижнему Новгороду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижнему Новгороду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нижнем Новгороде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нижнему Новгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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