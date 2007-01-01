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          Товары по акции

          Кресла для персонала в Махачкале оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Махачкале и Дагестану

          Настоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Альфа
          Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Регал
          Настоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Рой
          Настоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Степ
          Настоящее фото товара Кресло Томас, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Томас
          Настоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форс
          Настоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Чарли
          Настоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Эмир
          Настоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Юпитер
          Настоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Биг
          Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Биг+
          Настоящее фото товара Кресло Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Бюджет
          Настоящее фото товара Кресло Спред, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4
          Кресло Спред
          Настоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Бета
          Настоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Изо G
          Настоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Изо GTS
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          Кресла для персонала: комфортность, удобство и органичность стиля

          Первостепенной задачей руководителей организаций в Махачкале, специализирующихся на офисной работе является обеспечение максимального комфорта и удобства сотрудников. Для того, чтобы работники организации приносили пользу необходимо грамотно подойти к мебели на рабочем месте. Офисные стулья органично впишутся практически в любой интерьер и национальный стиль, а правильный выбор цвета обивки позволит обновить или создать заново интерьер офиса или опен спейса. Важные встречи, организация круглого стола или другие проходящие в офисе мероприятия приятно удивят и расположат к Вам посетителей.

          Отличительной особенностью кресел для персонала является практичность. Демократичная цена в сочетании с длительным сроком эксплуатации позволяет обеспечить себя креслами для персонала практически любой офисной компании, в том числе в условиях ограниченного бюджета. Они легко передвигаются, достаточно мобильны. Если перед Вами стоит задача обеспечить рабочее место сотрудников офиса в Дагестане, тогда кресла для персонала именно то, что Вам необходимо. На сегодняшний день, для придания индивидуальной особенности и отличительных свойств организации используется не только мебель премиум класса.

          Если Ваш интерьер офиса выполнен в красной цветовой гамме? Красные кресла для персонала создадут эффект дополненной реальности, впечатление наполненности офиса и не оставят равнодушным ваших гостей и клиентов.

          Кресла для персонала с высокой спинкой — профилактика заболеваний спины. Благодаря современным технологиям снимается нагрузка с позвоночника и с шейного отдела, что увеличивает производительность труда, создает комфорт для работников и формирует приятный внешний вид интерьера офиса.

          Где купить кресла для персонала в Махачкале?

          ChiedoCover – стремительно развивающаяся компания на рынке текстиля и сферы HoReCa. Постоянные клиенты, а также положительные отзывы о нашей компании позволяют нам с уверенностью говорить о своих компетенциях в этой области. Исключительная надежность, безупречная репутация, неожиданные решения интерьера — это основные принципы нашей работы.

          Купить офисные кресла недорого Вы можете на нашем официальном сайте. В каталоге продукции представлены более 120 позиций на любой бюджет и вкус. Профессиональные и опытные менеджеры порекомендуют Вам необходимый товар, произведут расчет и сориентируют о сроках поставки. Мы производим сертифицированную продукцию, отвечающую всем необходимым стандартам.

          Почему кресла для персонала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Махачкалу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Махачкале ?

            Доставка товара по Махачкале осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Махачкале ?

            Стоимость доставки по Махачкале рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Махачкале осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Махачкале телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Махачкале при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Махачкале с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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