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              Товары по акции

              Кресла для производств и лабораторий в Киселевске оптом

              от 1 999 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Киселевску и Кемеровской области

              Настоящее фото товара Стул барный Диско красный, произведённого компанией ChiedoCover-38%
              1 999 ₽3 199 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул барный Диско красный
              Настоящее фото товара Стул барный Диско черный, произведённого компанией ChiedoCover
              3 199 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Стул барный Диско черный
              Настоящее фото товара Стул барный Диско бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
              1 999 ₽3 199 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Стул барный Диско бежевый
              Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
              3 390 ₽
              Оптовая цена
              5
              Стул Лофт-11 М
              Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
              2 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кресло КС-2
              Настоящее фото товара Кресло КС-3, произведённого компанией ChiedoCover
              2 490 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кресло КС-3
              Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
              3 390 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кресло КС-6
              Настоящее фото товара Кресло Хокер, произведённого компанией ChiedoCover
              3 090 ₽
              Оптовая цена
              5
              Кресло Хокер
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              Как выбрать кресла для производств и лабораторий?

              Современный мебельный рынок представлен множеством моделей, имеющих различный материал изготовления, дизайн, а также форму и другие особенности. Сегодня поговорим о том, как правильно выбрать в Киселевске кресла для производств и лабораторий. Существуют несколько основных критериев, которые невозможно обойти стороной, опираясь на них можно с легкостью подобрать наиболее оптимальный вариант, который не только станет комфортным местом, но и упростит рабочий процесс. Итак, поэтапно рассмотрим самые популярные модели, а также их технические характеристики.

              Кожаные кресла для производств и лабораторий

              Одной из востребованных и пользующихся спросом моделей являются кожаные кресла для производств и лабораторий. Для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо исходить от специфики Вашей работы. Данные кресла являются классикой, они будут кстати практически на любом производстве или лаборатории. В настоящее время хитом продаж является черный цвет, это наиболее традиционный вариант исполнения, который отлично и органично вписывается в интерьер любого помещения. Переходя к разговору о преимущества кожаных кресел для производств и лабораторий, в первую очередь необходимо отметить высокое качество и надежность, такие модели отличаются износостойкостью, могут на протяжении длительного времени выдерживать большие, повседневные нагрузки, которые никак не сказываются на внешнем виде изделия. Они также великолепно и прекрасно выглядят даже несмотря на время в эксплуатации. Кроме того, кожаный материал обладает антибактериальным эффектом, не накапливает пыль и грязь и очень экологичен, он не источает никаких посторонних и неприятных запахов. В тоже время, данные модели очень удобны и максимально комфортабельны в использовании. Стандартный, восьмичасовой день в сидячем положении не предоставит никаких проблем для спины. Такие кресла универсальны и абсолютно не приносят никакого дискомфорта для сидящего.

              Барные кресла для производств и лабораторий

              Еще одним вариантом для мебельного оснащения рабочего места являются барные кресла для производств и лабораторий. Это также один из самых востребованных вариантов, данные модели невероятно удобны и приятны на ощупь, Вы не почувствуете никакой усталости, это сделает Ваш рабочий день еще более приятным. Особенностью барных кресел для производств и лабораторий является компактность, небольшой вес, а также современный и европейский внешний вид. Помимо того, удлиненные ножки могут стать большим преимуществом, иногда производства или лаборатории оборудованы таким образом, что именно такой тип кресел наиболее оптимален для продуктивной и эффективной работы. В тоже время, барные кресла для производств и лабораторий очень практичны, для ухода за такими изделиями требуется только салфетка из микрофибры.

              Где купить кресла для производств и лабораторий в Киселевске?

              ChiedoCover — современная, динамично-развивающаяся компания, главной деятельностью которой является изготовление и продажа качественной, удобной и долговечной мебели. Мы ставим только самые высокие цели и достигаем их. На сегодняшний день мы успешно производим банкетные стулья и столы, деревянные модели, стулья и столы на металлокаркасе, а также мягкие кресла и другие модели. На нашем сайте представлен широкий ассортимент моделей, здесь Вы сможете подобрать для себя идеальную мебель.

              Купить кресла для производств и лабораторий в Киселевске довольно просто: для этого нужно зайти на наш официальный сайт. В каталоге продукции выбрать понравившуюся модель и оставить заявку. В самое ближайшее время с Вами свяжутся наши опытные и профессиональные менеджеры, которые ответят на любые сопутствующие вопросы относительно изготовления нашей мебели. Наша продукция будет радовать Вас долгое время, Вы получите истинное наслаждение от повседневного использования мебели.

              Почему кресла для производств и лабораторий покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Киселевск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Киселевску ?

                Доставка товара по Киселевску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Киселевску ?

                Стоимость доставки по Киселевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Киселевску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Киселевску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Киселевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Киселевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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