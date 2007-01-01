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Современный мебельный рынок представлен множеством моделей, имеющих различный материал изготовления, дизайн, а также форму и другие особенности. Сегодня поговорим о том, как правильно выбрать в Санкт-Петербурге кресла для производств и лабораторий. Существуют несколько основных критериев, которые невозможно обойти стороной, опираясь на них можно с легкостью подобрать наиболее оптимальный вариант, который не только станет комфортным местом, но и упростит рабочий процесс. Итак, поэтапно рассмотрим самые популярные модели, а также их технические характеристики.
Одной из востребованных и пользующихся спросом моделей являются кожаные кресла для производств и лабораторий. Для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо исходить от специфики Вашей работы. Данные кресла являются классикой, они будут кстати практически на любом производстве или лаборатории. В настоящее время хитом продаж является черный цвет, это наиболее традиционный вариант исполнения, который отлично и органично вписывается в интерьер любого помещения. Переходя к разговору о преимущества кожаных кресел для производств и лабораторий, в первую очередь необходимо отметить высокое качество и надежность, такие модели отличаются износостойкостью, могут на протяжении длительного времени выдерживать большие, повседневные нагрузки, которые никак не сказываются на внешнем виде изделия. Они также великолепно и прекрасно выглядят даже несмотря на время в эксплуатации. Кроме того, кожаный материал обладает антибактериальным эффектом, не накапливает пыль и грязь и очень экологичен, он не источает никаких посторонних и неприятных запахов. В тоже время, данные модели очень удобны и максимально комфортабельны в использовании. Стандартный, восьмичасовой день в сидячем положении не предоставит никаких проблем для спины. Такие кресла универсальны и абсолютно не приносят никакого дискомфорта для сидящего.
Еще одним вариантом для мебельного оснащения рабочего места являются барные кресла для производств и лабораторий. Это также один из самых востребованных вариантов, данные модели невероятно удобны и приятны на ощупь, Вы не почувствуете никакой усталости, это сделает Ваш рабочий день еще более приятным. Особенностью барных кресел для производств и лабораторий является компактность, небольшой вес, а также современный и европейский внешний вид. Помимо того, удлиненные ножки могут стать большим преимуществом, иногда производства или лаборатории оборудованы таким образом, что именно такой тип кресел наиболее оптимален для продуктивной и эффективной работы. В тоже время, барные кресла для производств и лабораторий очень практичны, для ухода за такими изделиями требуется только салфетка из микрофибры.
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Стоимость доставки по Санкт-Петербургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Санкт-Петербургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня