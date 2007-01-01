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          Товары по акции

          Кресла для руководителей в Домодедово оптом

          от 5 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Домодедово и Московской области

          Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Бона (бронза)
          Настоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
          17 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Амели
          Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Кольт
          Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Лима
          Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Марго
          Настоящее фото товара Кресло Морган, произведённого компанией ChiedoCover
          12 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Морган
          Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Пилот люкс
          Настоящее фото товара Кресло Атлант PL-1, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Атлант PL-1
          Настоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Гелиос
          Настоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Рисмер
          Настоящее фото товара Кресло Свинг, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Свинг
          Настоящее фото товара Кресло Чарльз, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Чарльз
          Настоящее фото товара Кресло College, произведённого компанией ChiedoCover
          15 240 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло College
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          Кресла для руководителей: роскошь и статусность

          Мебель по-праву считается основой интерьера, помимо удобства, комфорта, она упрощает нашу жизнь, привнося в нее новые краски и положительные эмоции. Работа в офисе или крупной компании в Домодедово имеет свои особенности. Мебельное оснащение офисных помещение является необходимым действием для того, чтобы сформировать приятную, рабочую атмосферу и, таким образом, создать все условия для продуктивной и эффективной деятельности. В данном материале объектом нашего внимания будут статусные и роскошные кресла для руководителей.

          Черное кресло для руководителей

          На сегодняшний день на мебельном рынке широко представлены подобные модели. Как сделать правильный выбор? Следует отметить, что особой популярностью пользуется черное кресло для руководителей. Можно попытаться это объяснить теми или иными стереотипами, если проанализировать, то получается, что в самых известных фильмах, сериалах и журналах мы, как правило, видим именно черный цвет кресла у руководителей. Этот цвет символизирует волевой характер и, как отмечают многие психологи, закрытость. Кроме того, это очень практичные и универсальные модели, прекрасно могут сочетаться с любым стилем в интерьере.

          Кожаное кресло руководителя

          Пожалуй, самым презентабельным и органично вписывающимся абсолютно в любой кабинет начальства является кожаное кресло руководителя. Остановимся на данной модели подробнее. Если рассматривать данные изделия вблизи, то в первую очередь следует отметить очень богатый и стильный внешний вид. Учитывая специфику и статус руководителя, это очень важно и как раз именно то, что нужно. Великолепный дизайн в сочетании с высоким качеством и невероятным комфортом не оставляют шансов — такие модели подходят каждому руководителю. Металлический корпус обеспечит большой эксплуатационный срок, а также повседневную нагрузку и скажется на долговечности. Кожаная обивка кресла считается одним из самых экологичных материалов производства: не источает неприятные запахи и безопасна. Такие изделия очень практичны, кожа не накапливает грязь, пыль и антибактериальна. В настоящее время на нашем сайте можно найти практически любой цвет кожаного кресла руководителя. Если Вы ищете мебель, которая будет изящно сочетаться с сопутствующим интерьером, тогда обратите внимание на данный модели.

          Итак, офисное кресло руководителя — это прежде всего статус, эти изделия очень удобны, даже при длительном сидении Вы не почувствуете никакого дискомфорта, что по итогу скажется на эффективности и результативности. Не стоит экономить на качестве и комфорте.

          Где купить кресло для руководителей?

          ChiedoCover – динамично-развивающаяся компания, на протяжении более 13 лет мы изготавливаем качественную и стильную мебель. За это время мы усовершенствовали наше оборудование, разработали свои уникальные технологии, которые позволяют минимизировать брак и изготавливать мебель в поставленные сроки. Доставка нашей продукции осуществляется в любой город России и стран СНГ. Мы принимаем оптовые и розничные заказы. Широкий ассортимент продукции — одно из важных наших достоинств. У нас Вы найдете все необходимое для полного мебельного оснащения любого помещения.

          Купить кресло для руководителей в Домодедово просто. От Вас потребуется зайти на наш официальный сайт, сделать заказ нашей мебели и ожидать — с вами свяжутся наши лучшие и профессиональные менеджеры. Вашему вниманию наши официальные соцсети, где мы размещаем наши новинки, новости, а также актуальные акции и скидки.

          Почему кресла для руководителей покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Домодедово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Домодедово ?

            Доставка товара по Домодедово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Домодедово ?

            Стоимость доставки по Домодедово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Домодедово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Домодедово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Домодедово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Домодедово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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