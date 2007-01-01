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Мебель по-праву считается основой интерьера, помимо удобства, комфорта, она упрощает нашу жизнь, привнося в нее новые краски и положительные эмоции. Работа в офисе или крупной компании в Красном Куте имеет свои особенности. Мебельное оснащение офисных помещение является необходимым действием для того, чтобы сформировать приятную, рабочую атмосферу и, таким образом, создать все условия для продуктивной и эффективной деятельности. В данном материале объектом нашего внимания будут статусные и роскошные кресла для руководителей.
На сегодняшний день на мебельном рынке широко представлены подобные модели. Как сделать правильный выбор? Следует отметить, что особой популярностью пользуется черное кресло для руководителей. Можно попытаться это объяснить теми или иными стереотипами, если проанализировать, то получается, что в самых известных фильмах, сериалах и журналах мы, как правило, видим именно черный цвет кресла у руководителей. Этот цвет символизирует волевой характер и, как отмечают многие психологи, закрытость. Кроме того, это очень практичные и универсальные модели, прекрасно могут сочетаться с любым стилем в интерьере.
Пожалуй, самым презентабельным и органично вписывающимся абсолютно в любой кабинет начальства является кожаное кресло руководителя. Остановимся на данной модели подробнее. Если рассматривать данные изделия вблизи, то в первую очередь следует отметить очень богатый и стильный внешний вид. Учитывая специфику и статус руководителя, это очень важно и как раз именно то, что нужно. Великолепный дизайн в сочетании с высоким качеством и невероятным комфортом не оставляют шансов — такие модели подходят каждому руководителю. Металлический корпус обеспечит большой эксплуатационный срок, а также повседневную нагрузку и скажется на долговечности. Кожаная обивка кресла считается одним из самых экологичных материалов производства: не источает неприятные запахи и безопасна. Такие изделия очень практичны, кожа не накапливает грязь, пыль и антибактериальна. В настоящее время на нашем сайте можно найти практически любой цвет кожаного кресла руководителя. Если Вы ищете мебель, которая будет изящно сочетаться с сопутствующим интерьером, тогда обратите внимание на данный модели.
Итак, офисное кресло руководителя — это прежде всего статус, эти изделия очень удобны, даже при длительном сидении Вы не почувствуете никакого дискомфорта, что по итогу скажется на эффективности и результативности. Не стоит экономить на качестве и комфорте.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Красному Куту осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Красному Куту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Красному Куту осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Красному Куту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня