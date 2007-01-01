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              Товары по акции

              Кресла для стадиона в Минеральных Водах оптом

              от 890 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Минеральным Водам и Ставропольскому краю

              Настоящее фото товара Трибуна сборно-разборная, произведённого компанией ChiedoCover
              75 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Трибуна сборно-разборная
              Настоящее фото товара Трибуна с навесом, произведённого компанией ChiedoCover
              140 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Трибуна с навесом
              Настоящее фото товара Трибуны телескопические, произведённого компанией ChiedoCover
              159 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Трибуны телескопические
              Настоящее фото товара Трибуны мобильные, произведённого компанией ChiedoCover
              59 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Трибуны мобильные
              Настоящее фото товара Кабинки для игроков и судей, произведённого компанией ChiedoCover
              189 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кабинки для игроков и судей
              Настоящее фото товара Стадионное кресло КД-15 улучшенное, на мононоге, произведённого компанией ChiedoCover
              3 490 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Стадионное кресло КД-15 улучшенное, на мононоге
              Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
              2 290 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Скамейка для спортивных мероприятий, синяя
              Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
              2 490 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Скамейка для спортивных мероприятий, оранжевая
              Настоящее фото товара Скамейка для спортивных мероприятий не откидная, произведённого компанией ChiedoCover
              3 690 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Скамейка для спортивных мероприятий не откидная
              Настоящее фото товара Сиденья пластмассовые манежные для стадионов, произведённого компанией ChiedoCover
              890 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Сиденья пластмассовые манежные для стадионов
              Настоящее фото товара Скамейки для спортивных мероприятий не откидные, произведённого компанией ChiedoCover
              2 690 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Скамейки для спортивных мероприятий не откидные
              Настоящее фото товара Скамейка с пластиковыми сиденьями, произведённого компанией ChiedoCover
              2 290 ₽
              Оптовая цена
              5
              Скамейка с пластиковыми сиденьями
              Настоящее фото товара Система сидений на 5 мест Alice Bench, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
              49 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Система сидений на 5 мест Alice Bench, антрацит
              Настоящее фото товара Система сидений на 2 места и столик Alice Bench, лен, произведённого компанией ChiedoCover
              35 190 ₽
              Оптовая цена
              5
              Система сидений на 2 места и столик Alice Bench, лен
              Настоящее фото товара Система сидений на 3 места и столик Alice Bench, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
              42 590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Система сидений на 3 места и столик Alice Bench, светло-серый
              Настоящее фото товара Система сидений на 4 места и столик Alice Bench, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
              49 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Система сидений на 4 места и столик Alice Bench, антрацит
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              Кресла для стадиона — главная составляющая любого спортивного события

              Организация спортивных мероприятий — ответственное и сложное дело. Размещение гостей различных спортивных игр или соревнований требует качественную подготовку. Особое внимание следует уделить мебели ­— креслам для стадиона.

              Большинство болельщиков приходят, чтобы активно болеть за своих кумиров, зачастую сильные эмоции сдержать трудно, и мебель подвергается сильнейшим нагрузкам. Поэтому при выборе кресел для стадиона необходимо учитывать ряд особенностей и ориентироваться на прочность.

              На что следует обратить внимание при покупке мебели для стадиона?

              • Материал — кресла должны быть из негорючего материала, обладать высокой прочностью и антивандальными свойствами, чтобы свести последствия к минимуму. Состав изделия должен выдерживать все климатические условия в местности, если это открытый стадион. При этом надолго сохранять свой первозданный вид — не выгорать под солнечными лучами, не подвергаться деформации, обладать устойчивостью к влаге и другим воздействиям природы.
              • Простота установки — независимо от того складные кресла или нет, установка кресел не должна быть трудоемкой. Экономия сил и времени работников экономит затраты при организации. Технология установки определяется креплением металлических реек секции кресел к гребенкам трибуны.
              • Простота ухода — гигиеничность необходима и на спортивных площадках. После спортивного мероприятия необходимо привести в порядок целый стадион. От того, насколько быстро стулья очищаются от грязи зависит время уборки, а также внешний вид мебели.
              • Комфортабельность — конечно, одним из главных критериев является комфорт гостей мероприятия. Организаторы просто обязаны обеспечить отдых болельщиков, чтобы те могли провести несколько часов на стадионе без негативных последствий для своего здоровья.

              Где приобрести кресла для стадиона по низким ценам в Минеральных Водах?

              Компания ChiedoCover предлагает большой выбор секций кресел для спортивных мероприятий по сниженным ценам. В каталоге представлены складные и простые модели. Также предложены готовые трибуны на 20 и 32 человека. Некоторые модели производятся с прозрачным навесом, который пропускает дневной свет, но защищает от дождя.

              Все стулья изготавливаются из прочного пластика, в качестве каркаса используется металл с защитным покрытием от коррозии.

              Цены нашего интернет-магазина ниже средних цен по городу Минеральные Воды, благодаря собственному производству. А для оптовых покупателей мы организовали специальную систему скидок. Чтобы узнать конечную сумму своего заказа, произведите предварительный расчет на сайте.

              Почему кресла для стадиона покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Минеральные Воды и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

              Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Минеральным Водам ?

                Доставка товара по Минеральным Водам осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Минеральным Водам ?

                Стоимость доставки по Минеральным Водам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Минеральным Водам осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Минеральным Водам телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Минеральных Водах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Минеральным Водам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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