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          Товары по акции

          Кресла для залов ожидания в Новомосковске оптом

          от 1 860 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новомосковску и Тульской области

          Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Северная Венеция
          Настоящее фото товара Кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Сенат
          Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Салют
          Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Лира
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Брифинг
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул с перфорацией
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул с перфорацией S-образный синий
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с перфорацией S-образный белый
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул с перфорацией S-образный черный
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 2х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 3х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция перфорированная 3х местная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 4х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция перфорированная 4х местная
          Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Театро
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
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          Универсальные кресла для залов ожидания

          Гостиницы, отели, а также терминалы аэропортов, железнодорожных и автовокзалов имеют большую проходимость. При мебельном оснащении таких помещений важно принимать во внимание большую и интенсивную нагрузку. Универсальные кресла для залов ожидания в Новомосковске идеально подходят для подобных мест. Сегодня рассмотрим данные изделия, выделим основные достоинства и технические характеристики.

          Кресла для залов ожидания на металлокаркасе

          Какие материалы производства считаются одними из самых долговечных? Широкую популярность и отличные продажи имеют кресла для залов ожидания на металлокаркасе. Это прекрасная возможность для того, чтобы не переплачивать и произвести качественное мебельное оснащение. Стальной, металлический корпус в совокупности с мягкой обивкой кресел предоставит большой срок службы, комфортабельность и удобство. Ткань обивки кресел в залы ожидания необходимо выбирать износостойкую. Исходя из специфики использования данной мебели, прочные и надежные ткани гарантируют на протяжении длительного времени первоначальный внешний вид. Кроме того, эти изделия очень компактны, поэтому они легко впишутся даже в небольшие помещения терминалов залов ожидания.

          3-х секционные кресла для залов ожидания

          Наряду с изделиями на металлокаркасе следует отметить и другие варианты меблировки подобных мест. 3-х секционные кресла для залов ожидания — лучшее решение. Хорошие показатели эргономики, европейский и универсальный дизайн с легкостью позволяет вписывать их в любые помещения, они отлично дополняют уже существующий стиль в интерьере. Говоря о технических особенностях, следует отметить высокие показатели устойчивости и прочный стальной каркас. Металлическая основа без проблем справиться с повседневными нагрузками и интенсивным потоком людей в терминалах залов ожидания. Важным и, возможно, определяющим преимуществом является практичность. Как правило, подобные помещения достаточно часто убираются, предусмотрительно выбирать именно эти модели, они легко и быстро очищаются от пыли и грязи и приводятся в полный порядок обычными влажными салфетками. Помимо того, 3-х секционные кресла для залов ожидания имеют низкую стоимость, очень доступны, в настоящее время на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет обивки сиденья.

          Итак, кресла для залов ожидания могут решить сразу несколько задач, помимо своей функциональности и стильным внешнего вида, они гармонично будут смотреться в любом помещении. Выбирайте данные изделия, они станут надежной опорой мебельного оснащения терминалов залов ожидания.

          Где купить кресла для залов ожидания в Новомосковске?

          ChiedoCover – один из лидеров по производству мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования в России. Наша компания изготавливает качественную, надежную и долговечную мебель. Мы гордимся своей продукцией, вдохновляемся позитивными и положительными отзывами наших клиентов. Сегодня производственные цеха позволили увеличить объемы изготовления мебели. Мы запустили новую линейку мягких стульев и полукресел. Наша компания стремится к постоянному росту, мы пристально следим за модными тенденциями, поэтому находимся в самом центре внимания.

          Купить кресла для залов ожидания в Новомосковске можно на нашем официальном веб-сайте. Здесь Вы всегда найдете большой выбор товаров и все, что необходимо для полноценного меблировки любого помещения. Опытные и компетентные менеджеры смогут подобрать для Вас самый идеальный вариант, с учетом всех Ваших требований и пожеланий. Доставка мебели возможна в любой регион и город России.

          Почему кресла для залов ожидания покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новомосковск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новомосковску ?

            Доставка товара по Новомосковску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новомосковску ?

            Стоимость доставки по Новомосковску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новомосковску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новомосковску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новомосковске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новомосковску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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