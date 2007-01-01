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          Товары по акции

          Кресла для зрительного зала в Ростове-на-Дону оптом

          от 2 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ростову-на-Дону и Ростовской области

          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная ИЗО-3
          Настоящее фото товара Кресло Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Петергоф
          Настоящее фото товара Кресло Сюита, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Сюита
          Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Прима
          Настоящее фото товара Кресло Прима Нью, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Прима Нью
          Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Москва
          Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Лира
          Настоящее фото товара Кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Грация
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Брифинг
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Брифинг Экстра
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция стульев деревянная без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция стульев деревянная без подлокотников
          Настоящее фото товара Секция стульев деревянная с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция стульев деревянная с подлокотниками
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
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          Кресла для зрительного зала: большая вместительность и надежность

          Современная мебель может преобразить любой интерьер до неузнаваемости. Дома культуры, а также государственные учреждения и развлекательные заведения в Ростове-на-Дону нуждаются в качественной и эстетически привлекательной мебели. Хорошие кресла для зрительного зала великолепно смотрятся в любых подобных заведениях. Важно выбирать более универсальные и классически модели — они органично будут сочетаться с разными стилистическими направлениями. Рассмотрим данные изделия в интерьерах домов культуры и развлекательных центров, приведем критерии идеальной мебели для зрительного зала.

          Кресла для зрительного зала дома культуры

          Дома культуры имеют характерные особенности, как правило, классический стиль в отделке помещений преобладает. Для того, чтобы кресла для зрительного зала дома культуры органично сочетались с уже имеющимся интерьером необходимо выбирать более традиционные модели. Самым распространенным цветом меблировки считаются синий, а также красный и желтый.

          Мягкие кресла для зрительного зала

          Идеальным решением станут мягкие кресла для зрительного зала. Хороший и надежный корпус изготовлен из бука. Это прочный материал массива дерева, отлично поддающийся обработке. Мягкая обивка сиденья имеет поролоновую основу, она долго сохраняет все свои положительные качества, это продлевает срок службы изделиям. Приятные на ощупь, такие модели обязательно понравятся всем гостям и зрителям. Удобство и комфортабельность — одни из основных преимуществ. Мягкое сиденье позволяет максимально расслабиться и, при этом даже при длительном сидении не устает спина и не чувствуется никакого дискомфорта. На нашем сайте имеются все самые популярные цвета мягких кресел для зрительного зала. Они весьма компактны, поэтому удачно размещаются даже в небольших помещениях.

          Секции кресел для зрительного зала

          В настоящее время в хиты продаж выходят секции кресел для зрительного зала. Это устойчивые и вместительные модели, которые изумительно подходят для подобных заведений. Если Вы планируете меблировку зрительного зала, то это именно то, что нужно. Они очень практичные, иногда возникают трудности в уборке больших залов, поэтому предусмотрительно покупать такую мебель, которая абсолютно не требовательна в уходе. Секции кресел для зрительного зала полностью соответствуют данному описанию. Стальная основа — это высокое качество и долговечность. Даже каждодневная нагрузка никак не отразится на длительности эксплуатационного срока, такие модели с легкостью выдерживают физические и механические воздействия.

          Где купить кресла для зрительного зала в Ростове-на-Дону?

          ChiedoCover – лидер по производству мебели в России, за время существования компании мы произвели мебельное оснащение ресторанов, кафе, баров и других мест общественного питания. Наша мебель отличается экологичностью и сертифицирована. При бережном уходе и правильной эксплуатации наша продукция будет радовать Вас очень долго. Мы разрабатываем уникальные модели, которые станут неотъемлемой частью Вашей жизни, привнесут в нее комфорт, а также удобство и сделают ее проще.

          Купить кресла для зрительного зала в Ростове-на-Дону просто. Для этого необходимо посетить наш сайт, сделать заказ и в самое ближайшее время с Вами свяжутся наши менеджеры. Они готовы предоставить Вам полную и исчерпывающую информацию относительно любой нашей модели. Доставка мебели осуществляется удобной для Вас транспортной компанией.

          Почему кресла для зрительного зала покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ростов-на-Дону и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ростову-на-Дону ?

            Доставка товара по Ростову-на-Дону осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ростову-на-Дону ?

            Стоимость доставки по Ростову-на-Дону рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ростову-на-Дону осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ростову-на-Дону телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ростове-на-Дону при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ростову-на-Дону с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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