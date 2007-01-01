Комфортабельная и удобная мебель — центр внимания любого дома, уютно расположиться, отдохнуть и восстановиться после утоления и усталости мечтает каждый. Интересным решением является универсальное кресло-качалка. Это невероятно удобные многофункциональные изделия, обладающие равномерным, спокойным покачиванием способствуют релаксу и отличному времяпрепровождению. Эти модели являются одним из символов уюта и комфортабельности в доме, многие выбирают их для просмотра фильма, общения с друзьями или отдыха у камина. Для того, чтобы найти хорошее кресло — качалку необходимо учитывать некоторые параметры: безопасность, пользу, а также качество материала и долговечность. Как в Клине найти идеальную модель? В данной статье рассмотрим самые популярные изделия и найдем лучшее.
«Кресло-качалка — кресло для отдыха со специальной возможностью раскачиваться взад-вперед сидящему в нем человеку. Качание кресла обеспечивается двумя изогнутыми деталями, прикрепленными к ножкам кресла, либо специальным шарнирным или роликовым механизмом. Чаще всего кресла-качалки делают из дерева». Википедия
История происхождения кресла-качалки вызывает интерес: точное время и место изобретения доподлинно неизвестно. Однако в США его возникновение приписывают Бенджамину Франклину. Эти изделия получили свое распространение еще в начале XVIII века в Северной Америке. Первое употребление данного термина относится к 1766 году. Следует отметить, что к тому времени схожие модели были известны в Англии еще раньше.
Любопытно, что австрийский мебельщик Михаэль Тонет одним из первых осуществил производство «венских» кресел-качалок в 1860 году. По мнению некоторых исследователей, кресла-качалки обладают успокаивающим действием и расслабляют.
Одним из самых популярных вариантов являются кресла-качалки из ротанга. Они изготавливаются из материала, представляющего собой очищенные и высушенные стебли каламуса. Он произрастает в на территориях устойчивых к влаге и высоким температурам, поэтому изделия из такого материала получаются прочные и выносливые. Они достойно справляются с различными внешними воздействиями, при этом не изменяют свой внешний вид. Данные модели отличаются интересным дизайном, станут настоящим украшением любого дизайн-проекта, Ваши гости не пройдут мимо такого кресла-качалки.
Кроме того, данные изделия имеют множество преимуществ: натуральные материалы обеспечат экологичность и полную безопасность в эксплуатации. Они гипоаллергенны, не источают запаха, рассчитаны на повседневное использование и идеально подходят для дома и дачи.
В тоже время для изготовления современных кресло-качалок применяются и другие материалы. Так, распространенной и доступно моделью считаются кресла качалки из массива дерева. Эти модели также считаются экологичными, очень износостойкими и универсальными. Отличное качество сборки, прекрасная эстетика и уникальные формы — подобные модели большой подарок для каждого дома. В качестве мягкого сиденья часто применяется эко кожа. Эти кресла-качалки станут удачным решением для дома, дачи или кафе с летней террасой. Помимо того, они очень удобны и комфортабельны, станут идеальным местом отдыха, принесут удовольствие и гармонию в дом. Они практически не требуют к себе никакого внимания, легко и просто приводятся в полный порядок при помощи простых средств — влажной салфетки. Эти модели не накапливают пыль и грязь.
Одним из их преимуществ считается большой эксплуатационный срок и высокое качество, таким образом при бережном отношении и своевременном уходе они прослужат много лет.
Итак, кресла-качалки — универсальные модели, широко распространены по всему миру и имеют богатую историю. В нашем каталоге продукции представлены различные модели, обладающие невероятным внешним видом: современный, европейский дизайн, практичность, устойчивость в комбинации с комфортабельностью и удобством гарантируют приятную эксплуатацию и релакс.
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