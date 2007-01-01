Кресла качалки в Нижнем Тагиле оптом

от 8 490 ₽

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Настоящее фото товара Кресло - качалка Африкан, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - качалка Африкан
Настоящее фото товара Кресло - качалка Кутюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - качалка Кутюр
Настоящее фото товара Кресло - качалка Плей, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - качалка Плей
Настоящее фото товара Кресло - качалка Ромб, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - качалка Ромб
Настоящее фото товара Кресло-качалка Андорра, произведённого компанией ChiedoCover
16 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло-качалка Андорра
Настоящее фото товара Кресло-качалка Верона, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Верона
Настоящее фото товара Кресло-качалка Луиза, произведённого компанией ChiedoCover
18 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Луиза
Настоящее фото товара Кресло-качалка Люцерн, произведённого компанией ChiedoCover
14 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Люцерн
Настоящее фото товара Кресло-качалка Метисон, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
5
Кресло-качалка Метисон
Настоящее фото товара Кресло-качалка Онтарио, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Онтарио
Настоящее фото товара Кресло-качалка Санторини, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло-качалка Санторини
Настоящее фото товара Кресло-качалка Тенария 2, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло-качалка Тенария 2
Настоящее фото товара Кресло-качалка Тенария 6, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло-качалка Тенария 6
Настоящее фото товара Кресло-качалка Штурвал, произведённого компанией ChiedoCover
34 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло-качалка Штурвал
Настоящее фото товара Плетеное кресло-качалка Comodo, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
5
Плетеное кресло-качалка Comodo
Настоящее фото товара Плетеное кресло-качалка Jr Aldino, произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Плетеное кресло-качалка Jr Aldino
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Как правильно подобрать кресло-качалку?

Комфортабельная и удобная мебель — центр внимания любого дома, уютно расположиться, отдохнуть и восстановиться после утоления и усталости мечтает каждый. Интересным решением является универсальное кресло-качалка. Это невероятно удобные многофункциональные изделия, обладающие равномерным, спокойным покачиванием способствуют релаксу и отличному времяпрепровождению. Эти модели являются одним из символов уюта и комфортабельности в доме, многие выбирают их для просмотра фильма, общения с друзьями или отдыха у камина. Для того, чтобы найти хорошее кресло — качалку необходимо учитывать некоторые параметры: безопасность, пользу, а также качество материала и долговечность. Как в Нижнем Тагиле найти идеальную модель? В данной статье рассмотрим самые популярные изделия и найдем лучшее.

История возникновения кресло-качалки

«Кресло-качалка — кресло для отдыха со специальной возможностью раскачиваться взад-вперед сидящему в нем человеку. Качание кресла обеспечивается двумя изогнутыми деталями, прикрепленными к ножкам кресла, либо специальным шарнирным или роликовым механизмом. Чаще всего кресла-качалки делают из дерева». Википедия

История происхождения кресла-качалки вызывает интерес: точное время и место изобретения доподлинно неизвестно. Однако в США его возникновение приписывают Бенджамину Франклину. Эти изделия получили свое распространение еще в начале XVIII века в Северной Америке. Первое употребление данного термина относится к 1766 году. Следует отметить, что к тому времени схожие модели были известны в Англии еще раньше.

Любопытно, что австрийский мебельщик Михаэль Тонет одним из первых осуществил производство «венских» кресел-качалок в 1860 году. По мнению некоторых исследователей, кресла-качалки обладают успокаивающим действием и расслабляют.

Кресло-качалка — идеальное решение для дома

Одним из самых популярных вариантов являются кресла-качалки из ротанга. Они изготавливаются из материала, представляющего собой очищенные и высушенные стебли каламуса. Он произрастает в на территориях устойчивых к влаге и высоким температурам, поэтому изделия из такого материала получаются прочные и выносливые. Они достойно справляются с различными внешними воздействиями, при этом не изменяют свой внешний вид. Данные модели отличаются интересным дизайном, станут настоящим украшением любого дизайн-проекта, Ваши гости не пройдут мимо такого кресла-качалки.

Кроме того, данные изделия имеют множество преимуществ: натуральные материалы обеспечат экологичность и полную безопасность в эксплуатации. Они гипоаллергенны, не источают запаха, рассчитаны на повседневное использование и идеально подходят для дома и дачи.

В тоже время для изготовления современных кресло-качалок применяются и другие материалы. Так, распространенной и доступно моделью считаются кресла качалки из массива дерева. Эти модели также считаются экологичными, очень износостойкими и универсальными. Отличное качество сборки, прекрасная эстетика и уникальные формы — подобные модели большой подарок для каждого дома. В качестве мягкого сиденья часто применяется эко кожа. Эти кресла-качалки станут удачным решением для дома, дачи или кафе с летней террасой. Помимо того, они очень удобны и комфортабельны, станут идеальным местом отдыха, принесут удовольствие и гармонию в дом. Они практически не требуют к себе никакого внимания, легко и просто приводятся в полный порядок при помощи простых средств — влажной салфетки. Эти модели не накапливают пыль и грязь.

Одним из их преимуществ считается большой эксплуатационный срок и высокое качество, таким образом при бережном отношении и своевременном уходе они прослужат много лет.

Итак, кресла-качалки — универсальные модели, широко распространены по всему миру и имеют богатую историю. В нашем каталоге продукции представлены различные модели, обладающие невероятным внешним видом: современный, европейский дизайн, практичность, устойчивость в комбинации с комфортабельностью и удобством гарантируют приятную эксплуатацию и релакс.

Где купить кресла — качалку в Нижнем Тагиле?

Наша компания занимается производством и продажей мебели и текстиля на протяжении многих лет. Мы имеем большой опыт и выпускаем комфортную и удобную для жизни мебель. У нас Вы сможете найти все самое необходимое для полноценного и комплексного оснащения квартиры, дома, офиса, а также ресторана кафе и других помещений. Мы тщательно отслеживаем качество нашего товара, оптимизировали наше производство и закупили новое многофункциональное и импортное оборудование, которое позволяет принимать большие, оптовые заказы. Большой каталог продукции позволяет легко найти модель, которая идеально впишется в Ваш дизайн-проект.

Купить кресла-качалку в Нижнем Тагиле можно у нас на сайте. Удобный интерфейс, широкий ассортимент, у нас Вы сможете заказать мебель по индивидуальному проекту. Вам всегда готовы оказать помощь наши менеджеры из отдела продаж. Они готовы ответить на любые вопросы относительно нашей линейки продукции, рассказать о достоинствах и сфере применения. Наша компания выпускает высококачественную мебель, которая станет надежной опорой в мебельном оснащении Вашего помещения.

Почему кресла качалки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Нижний Тагил и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижнему Тагилу ?

    Доставка товара по Нижнему Тагилу осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижнему Тагилу ?

    Стоимость доставки по Нижнему Тагилу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Нижнему Тагилу осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижнему Тагилу телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Нижнем Тагиле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Нижнему Тагилу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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