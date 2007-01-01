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          Товары по акции

          Кресла кассира в Махачкале оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Махачкале и Дагестану

          Настоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Либерти черный
          Настоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Либерти бежевый
          Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-2
          Настоящее фото товара Кресло КС-3, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло КС-3
          Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло КС-6
          Настоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Престиж
          Настоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Регал
          Настоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Рой
          Настоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форс
          Настоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Эмир
          Настоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Бета
          Настоящее фото товара Кресло Ева NET, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Ева NET
          Настоящее фото товара Кресло Ева M, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Ева M
          Настоящее фото товара Кресло Ева P, произведённого компанией ChiedoCover
          11 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Ева P
          Настоящее фото товара Кресло Тренд G, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Тренд G
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло TopChairs City серый
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          Простые рекомендации по выбору кресел кассира

          Мебель призвана упростить нашу жизнь и сделать ее более комфортной — это касается абсолютно любой сферы деятельности. От удобства мебели на рабочем месте, как правило, зависит производительность сотрудников. Очень важно продумать не только интерьер помещения, но и поработать над хорошим мебельным оснащением. Сегодня в центре нашего внимания удобные кресла кассира. Как правильно выбрать материал изготовления данных изделий. Для того, чтобы определить самый качественный и практичный вариант необходимо рассмотреть популярные и доступные модели.

          Высокое кресло кассира

          Если провести анализ кресел кассира, то можно прийти к выводу, что особой популярностью пользуются модели с высокой спинкой. Высокое кресло кассира — как раз именно то, что нужно. Подобные конструкции позволяют максимально комфортно разместиться кассиру любого магазина. Кроме того, данные изделия разработаны в соответствии с антропометрическими данными человека, так что они идеально подходят с учетом специфики их использования. Хорошим решением станет металлическая основа изделий. Во-первых, это прочный и надежный материал, который характеризуется износостойкостью, не подвержен ржавчине, во-вторых, отличные эксплуатационные характеристики и большой срок службы.

          Кресла кассира на металлокаркасе

          Поскольку предусматривается повседневное использование, следовательно важно выбирать очень практичные модели. Кресла кассира на металлокаркасе не истираются, не ломаются и не рвутся. Основой мягкой обивки сиденья является поролон, важно выбирать качественный материал, благодаря этому создается комфортабельное и удобное рабочее место. Традиционным вариантом мебельного оснащения рабочего места кассира является черный цвет. Это универсальный и самый практичный вариант.

          Таким образом, правильный выбор кресел кассира основывается на высоком качестве изделия, рекомендуется выбирать более традиционные и классические цвета, такие модели органично впишутся в любой уже существующий интерьер Вашего магазина. В настоящее время на нашем сайте представлены самые различные модели кресел для кассира, приемлемые цены позволяют легко обеспечить хорошей и надежной мебелью Ваш магазин.

          Где купить кресла кассира в Махачкале?

          Компания ChiedoCover имеет несколько основных преимуществ:

          • собственное производство — это позволяет свести к минимуму посредников, так что на нашем сайте представлены одни из самых низких цен на российском мебельном рынке
          • уникальное и самое передовое оборудование — гарантия высокого качества и долговечности
          • опытные и профессиональные сотрудники
          • команда единомышленников, постоянно стремящихся к развитию и росту
          • широкий ассортимент продукции
          • доставка по всей России и странам СНГ
          • гарантийный срок

          Купить кресла кассира в Махачкале можно на нашем официальном сайте. Вашему вниманию новинки нашего производства, а также полезные советы от эксперта и самые выгодные предложения. Мы модернизировали и оптимизировали наш сайт, если у Вас недостаточно времени для комплексного анализа нашей мебели, то обратитесь к нашим менеджерам из отдела продаж. Они абсолютно бесплатно предоставят всю необходимую информацию о любом товаре нашего производства. Выбирая ChiedoCover, Вы становитесь обладателем функциональной мебели на каждый день.

          Почему кресла кассира покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Махачкалу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Махачкале ?

            Доставка товара по Махачкале осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Махачкале ?

            Стоимость доставки по Махачкале рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Махачкале осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Махачкале телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Махачкале при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Махачкале с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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