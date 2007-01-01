Кресла кровати в Назарово оптом

от 19 000 ₽

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Настоящее фото товара Кресло кровать Март, произведённого компанией ChiedoCover
33 500 ₽
Оптовая цена
5
Кресло кровать Март
Настоящее фото товара Кресло кровать Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
33 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло кровать Нирвана
Настоящее фото товара Кресло кровать Аурига, произведённого компанией ChiedoCover
25 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло кровать Аурига
Настоящее фото товара Кресло кровать Ультра, произведённого компанией ChiedoCover
29 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло кровать Ультра
Настоящее фото товара Кресло кровать Дуэт, произведённого компанией ChiedoCover
22 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло кровать Дуэт
Настоящее фото товара Кресло кровать Женева, произведённого компанией ChiedoCover
52 600 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло кровать Женева
Настоящее фото товара Кресло кровать Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
33 100 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло кровать Сан-Ремо
Настоящее фото товара Кресло кровать Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
19 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло кровать Кристалл
Настоящее фото товара Кресло кровать Мустанг, произведённого компанией ChiedoCover
22 000 ₽
Оптовая цена
5
Кресло кровать Мустанг
Настоящее фото товара Кресло кровать Август, произведённого компанией ChiedoCover
19 200 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло кровать Август
Настоящее фото товара Кресло кровать Жасмин, произведённого компанией ChiedoCover
22 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло кровать Жасмин
Настоящее фото товара Кресло кровать Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
21 200 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло кровать Стиль
Настоящее фото товара Кресло кровать Флора, произведённого компанией ChiedoCover
19 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло кровать Флора
Настоящее фото товара Кресло Фэнтази, произведённого компанией ChiedoCover
27 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Фэнтази
Настоящее фото товара Кресло Кио, произведённого компанией ChiedoCover
27 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Кио
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Универсальные кресла кровати

Современная мебель очень многофункциональна: это не просто место для сидения или отдыха, а тщательно продуманный дизайн, высокое качество сборки, а также удобство и комфортабельность. Универсальные кресла кровати — отличное решение для мебельного оснащения помещения. Нередко владельцы небольших квартир сталкиваются с проблемой меблировки помещения, в таких случаях идет выбор между практичностью и стилем. Сегодня в Назарово представлен широкий выбор кресло кроватей, большой спектр цветовой гаммы, материала изготовления заставляет по-другому посмотреть на привычный дизайн интерьера. В данном материале рассмотрим различные кресла кровати, выделим самые популярные материалы производства, а также основные преимущества и недостатки.

Кресла кровать для ежедневного использования в доме

Удобство и комфорт имеет высокую ценность в проведении меблировки помещения. Одни из самых распространенных моделей являются кресла кровати выполненные из мягкой обивочной ткани велюр. В качестве основы используется массив дерева — бук, благодаря чему изделия получаются прочные, а также надежные и долговечные. Они легко переносят каждодневную эксплуатацию, а также различные физические и механические воздействия. Кроме того, такие модели очень устойчивы и обладают великолепным внешним видом. Подобные кресла кровати считаются универсальными, поэтому органично смотрятся в классических дизайн-проектах интерьера, а также в других самых популярных направлениях. Мягкая обивочная ткань велюр отличается повышенной износостойкостью, поэтому даже после длительного использования на сидении и спинке кресла кровати не появляются катышки и другие дефекты. Данный материал очень приятен на ощупь, на этой мебели приятно проводить время, отдыхать, общаться с друзьями, обедать и ужинать. Кроме того, это отличное и комфортабельное место для сна и восстановления после рабочего дня.

Таким образом, универсальные кресла кровати идеально подходят для ежедневного и повседневного пользования.

Кресла кровати трансформер — правильное решение для меблировки квартиры

Даноные изделия характеризуются довольно простым и надежным механизмом — буквально за несколько секунд кресло превращается в кровать. Это может стать как основным местом для сна домашних, либо дополнительным, в том случае если пришли гости. Раскладное кресло кровать — это не только удобно и комфортно, но модно и стильно. Подобная мебель прекрасно впишется в интерьер практически любого помещения, четки выверенные формы, разнообразный дизайн моделей расширяет выбор. В нашем каталоге продукции представлены различные варианты обивок данных изделий. По желанию заказчика можно выбрать практически любой цвет обивочной ткани.

Преимущества кресла кроватей

Эти изделия отличаются своей многофункциональностью, а также имеют следующие преимущества:

  • применение как для повседневного отдыха, так и в качестве комфортного и уютного спального места
  • компактность (благодаря этому качества кресло кровать успешно вписывается даже в небольшие помещения, их гармонично можно разместить в гостиной, на кухне и в коридоре. Они не будут занимать много полезной площади, кресла кровати искусно украшают интерьер, что положительно сказывается на общем виде интерьера квартиры или комнаты)
  • мобильность (данные изделия имеют относительно небольшой вес, поэтому их можно достаточно легко переместить с одного места на другое)
  • современные кресло кровати можно использовать как место для хранения постельного белья и различных бытовых вещей, благодаря этому можно сэкономить пространство и иметь всегда под рукой необходимые вещи)
  • широкий ассортимент
  • гипоаллергенность (данные изделия производятся из экологически чистых материалов, абсолютно безопасны для использования, не вызывают аллергических реакций, поэтому могут использоваться в качестве спального места для ребенка)

Итак, на сегодняшний день кресла кровати очень популярны и востребованы на мебельном рынке в России, они хорошо подходят практически под любой интерьер помещения, обладают простым механизмом и очень компактны. Модные, стильные — за счет европейского внешнего вида они наполняют интерьер высокой эстетикой и станут настоящим центром внимания домашних и приглашенных гостей.

Где купить кресла кровати в Назарово?

ChiedoCover – производитель мебели и текстиля для различных сфер жизни. Мы занимаемся комплексным оснащением кафе, ресторанов, а также других заведений сегмента HoReCa. Кроме того, у нас Вы всегда можете найти мебель для дома, офиса, дачи, а также полезные аксессуары и дополнительное оборудование. Наша мебель имеет отличное качество, мы изготавливаем изделия, которые приносят в дом комфорт и уют. Собственное производство позволяет контролировать все этапы работ, поэтому можно быть уверенными в большом сроке службы нашей мебели.

Купить кресла кровати в Назарово несложно, для этого потребуется посетить наш официальный сайт, выбрать модель и сделать заказ. Наши менеджеры свяжутся с Вами и проконсультируют относительно эксплуатационных характеристик, сроков изготовления и наличии, а также доставке нашей продукции.

Почему кресла кровати покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Назарово и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Назарово ?

    Доставка товара по Назарово осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Назарово ?

    Стоимость доставки по Назарово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Назарово осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Назарово телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Назарово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Назарово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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