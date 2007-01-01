Современная мебель очень многофункциональна: это не просто место для сидения или отдыха, а тщательно продуманный дизайн, высокое качество сборки, а также удобство и комфортабельность. Универсальные кресла кровати — отличное решение для мебельного оснащения помещения. Нередко владельцы небольших квартир сталкиваются с проблемой меблировки помещения, в таких случаях идет выбор между практичностью и стилем. Сегодня в Ейске представлен широкий выбор кресло кроватей, большой спектр цветовой гаммы, материала изготовления заставляет по-другому посмотреть на привычный дизайн интерьера. В данном материале рассмотрим различные кресла кровати, выделим самые популярные материалы производства, а также основные преимущества и недостатки.
Удобство и комфорт имеет высокую ценность в проведении меблировки помещения. Одни из самых распространенных моделей являются кресла кровати выполненные из мягкой обивочной ткани велюр. В качестве основы используется массив дерева — бук, благодаря чему изделия получаются прочные, а также надежные и долговечные. Они легко переносят каждодневную эксплуатацию, а также различные физические и механические воздействия. Кроме того, такие модели очень устойчивы и обладают великолепным внешним видом. Подобные кресла кровати считаются универсальными, поэтому органично смотрятся в классических дизайн-проектах интерьера, а также в других самых популярных направлениях. Мягкая обивочная ткань велюр отличается повышенной износостойкостью, поэтому даже после длительного использования на сидении и спинке кресла кровати не появляются катышки и другие дефекты. Данный материал очень приятен на ощупь, на этой мебели приятно проводить время, отдыхать, общаться с друзьями, обедать и ужинать. Кроме того, это отличное и комфортабельное место для сна и восстановления после рабочего дня.
Таким образом, универсальные кресла кровати идеально подходят для ежедневного и повседневного пользования.
Даноные изделия характеризуются довольно простым и надежным механизмом — буквально за несколько секунд кресло превращается в кровать. Это может стать как основным местом для сна домашних, либо дополнительным, в том случае если пришли гости. Раскладное кресло кровать — это не только удобно и комфортно, но модно и стильно. Подобная мебель прекрасно впишется в интерьер практически любого помещения, четки выверенные формы, разнообразный дизайн моделей расширяет выбор. В нашем каталоге продукции представлены различные варианты обивок данных изделий. По желанию заказчика можно выбрать практически любой цвет обивочной ткани.
Эти изделия отличаются своей многофункциональностью, а также имеют следующие преимущества:
Итак, на сегодняшний день кресла кровати очень популярны и востребованы на мебельном рынке в России, они хорошо подходят практически под любой интерьер помещения, обладают простым механизмом и очень компактны. Модные, стильные — за счет европейского внешнего вида они наполняют интерьер высокой эстетикой и станут настоящим центром внимания домашних и приглашенных гостей.
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