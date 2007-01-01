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          Товары по акции

          Кресла Лофт в Астрахани оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Астрахани и Астраханской области

          Настоящее фото товара Кресло лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло лофт New 4
          Настоящее фото товара Кресло лофт New 5, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт New 5
          Настоящее фото товара Мини - Кресло МК24, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Мини - Кресло МК24
          Настоящее фото товара Модульное сиденье Родольфо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модульное сиденье Родольфо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Токо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло лофт Коннор
          Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло лофт Селвин
          Настоящее фото товара Кресло лофт Амарак, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло лофт Амарак
          Настоящее фото товара Кресло лофт Юло, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло лофт Юло
          Настоящее фото товара Кресло лофт Кабба, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло лофт Кабба
          Настоящее фото товара Кресло Канзас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Канзас
          Настоящее фото товара Кресло Аруна красное, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          3.9
          Кресло Аруна красное
          Настоящее фото товара Кресло Аруна лимон, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Аруна лимон
          Настоящее фото товара Кресло Аруна бирюзовое, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Аруна бирюзовое
          Настоящее фото товара Кресло Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Sofa
          Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Монако
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          Кресла в стиле Лофт: противоречивый и оригинальный предмет интерьера

          По оценкам некоторых рестораторов, стиль Лофт в Астрахани теряет свою популярность и уже не пользуется большим спросом среди посетителей. На первые роли выходит экологический стиль. Несмотря на эту информацию стиль Лофт, по-прежнему, широко востребован в ресторанах и кафе, что отмечают в отзывах многочисленные посетители заведений.

          Завершенность, лаконичность, а также функциональность и просторность — отличительные особенности Лофт стиля. Каждый элемент мебели в этом стиле поддерживает, дополняет концепцию заведения и передает идею свободы. Отсутствие перегородок — это фирменный признак Лофта. Кресла в стиле Лофт — это незаменимый элемент интерьера, позволяющий не только с комфортом проводить отдых в ресторане или кафе, но и передавать исключительный колорит заведения. Из практических рекомендаций необходимо отметить, что кресла, по возможности, старайтесь не размещать у стены, для того, чтобы сохранить островную концепцию зала. Если соблюдать данные рекомендации, то кресла станут эстетически притягательным элементом декора и органично будут смотреться в помещении.

          Кресла в стиле Лофт подойдут для практически всех стилей, отлично гармонируют со стилем поп-арт. Для этого стиля характерны натуральные и синтетические материалы, искусственная кожа. В основе стиля яркие и контрастные цвета, допустимы черный, белый, а также синий и красный. В этой связи удачным решением станут кресла в стиле Лофт в красном или синем цвете. При этом варианте, кресла сыграют одну из главных ролей во всем интерьере, сочетаясь с другими цветовыми аксессуарами.

          Где купить кресла в стиле Лофт в Астрахани?

          Сфера HoReCa максимально насыщена различными сочетаниями стилей и композиций. Мебель и текстиль нашего предприятия позволяет произвести оснащение или обновить заведение в любом стиле. Множество цветов для экологического стиля или поп-арт, варианты освещения и дополнительного оборудования воплощают в жизнь самые интересные бизнес-планы. Мы тщательно подходим ко всем этапам производства, поэтому свели к минимуму производственный брак.

          Купить кресла в стиле Лофт в поп-арт в Астраханской области можно на сайте нашей компании. На сегодняшний день мы оптимизировали сервис обслуживания клиентов. Оставьте заявку на обратный звонок и в самые кротчайшие сроки с Вами свяжется опытный менеджер, который с удовольствием ответит на все возникшие вопросы. Доставка наших товаров осуществляется по всей России и СНГ. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.

          Почему кресла лофт покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Астрахань и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Астрахани ?

            Доставка товара по Астрахани осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Астрахани ?

            Стоимость доставки по Астрахани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Астрахани осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Астрахани телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Астрахани при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Астрахани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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