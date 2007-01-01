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По оценкам некоторых рестораторов, стиль Лофт в Новокуйбышевске теряет свою популярность и уже не пользуется большим спросом среди посетителей. На первые роли выходит экологический стиль. Несмотря на эту информацию стиль Лофт, по-прежнему, широко востребован в ресторанах и кафе, что отмечают в отзывах многочисленные посетители заведений.
Завершенность, лаконичность, а также функциональность и просторность — отличительные особенности Лофт стиля. Каждый элемент мебели в этом стиле поддерживает, дополняет концепцию заведения и передает идею свободы. Отсутствие перегородок — это фирменный признак Лофта. Кресла в стиле Лофт — это незаменимый элемент интерьера, позволяющий не только с комфортом проводить отдых в ресторане или кафе, но и передавать исключительный колорит заведения. Из практических рекомендаций необходимо отметить, что кресла, по возможности, старайтесь не размещать у стены, для того, чтобы сохранить островную концепцию зала. Если соблюдать данные рекомендации, то кресла станут эстетически притягательным элементом декора и органично будут смотреться в помещении.
Кресла в стиле Лофт подойдут для практически всех стилей, отлично гармонируют со стилем поп-арт. Для этого стиля характерны натуральные и синтетические материалы, искусственная кожа. В основе стиля яркие и контрастные цвета, допустимы черный, белый, а также синий и красный. В этой связи удачным решением станут кресла в стиле Лофт в красном или синем цвете. При этом варианте, кресла сыграют одну из главных ролей во всем интерьере, сочетаясь с другими цветовыми аксессуарами.
Сфера HoReCa максимально насыщена различными сочетаниями стилей и композиций. Мебель и текстиль нашего предприятия позволяет произвести оснащение или обновить заведение в любом стиле. Множество цветов для экологического стиля или поп-арт, варианты освещения и дополнительного оборудования воплощают в жизнь самые интересные бизнес-планы. Мы тщательно подходим ко всем этапам производства, поэтому свели к минимуму производственный брак.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Новокуйбышевску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новокуйбышевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новокуйбышевску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новокуйбышевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня