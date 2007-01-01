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          Товары по акции

          Кресла с сеткой в Ноябрьске оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ноябрьску и Ямало-Ненецкому автономному округу

          Настоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Альфа
          Настоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Степ
          Настоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Форс
          Настоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Бета
          Настоящее фото товара Кресло Ева NET, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Ева NET
          Настоящее фото товара Кресло Тренд G, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Тренд G
          Настоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд NET
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Бюрократ Вики
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Бюрократ Вики хром
          Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо NET хром
          Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо NET черный
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Studio, черное, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          7 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло офисное TopChairs Studio, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          7 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit, черное, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          5 490 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Benefit, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, черное, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          4 990 ₽5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло офисное TopChairs Junior, черное
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Junior, синее, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          4 990 ₽5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло офисное TopChairs Junior, синее
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          Кресла с сеткой — идеальная модель для офиса

          Работа в офисе, В Ноябрьске требует усидчивости, согласно исследованиям, в течение среднестатистического восьми часового рабочего дня, более семи часов работники проводят в сидячем положении. Исходя из этого, очень важно подобрать такую функциональную мебель, которая не предоставит неудобства, а скорее наоборот — будет максимально удобной и комфортной. Универсальные кресла с сеткой — как раз то, что нужно. Эти модели спроектированы специально под работу в офисе, характеризуются высокими показателями износостойкости и устойчивости. Любой день сотрудника будет намного продуктивнее и эффективнее.

          Офисное кресло с сеткой

          Рассмотрим некоторые ключевые особенности данных изделий. Офисное кресло с сеткой полностью соответствует необходимым требованиям, которые учитываются при работе в сидячем положении. Сетчатая основа спинки кресел невероятно удобна, любой сотрудник откинувшись и расположившись на таких изделиях не почувствует утомляемости и усталости. Поговорим о технических особенностях таких моделей, приятная ткань обивки сиденья не истирается, не теряет своих положительных качеств и на протяжении длительного времени сохраняет товарный вид. Черное кресло с сеткой — более традиционный и классический вариант изготовления. Такие модели искусно вписываются в любой интерьер офисных помещений и кабинетов. Универсальность располагает к использованию данных изделий как в классической отделке помещений, так и в других, современных стилистических направлениях.

          Кресло руководителя с сеткой

          В любом офисе необходимо продумать кабинет руководителя, такая мебель должна отличаться роскошным внешним видом, быть презентабельна, а также комфортабельна и долговечна. Кресло руководителя с сеткой точь-в-точь совпадает с приведенным описанием. Идеальные формы, необычный и статусный внешний вид, а также великолепные показатели эргономики и эстетики — все это полностью решит вопрос относительно меблировки офисного кабинета начальства.

          Металлическое кресло с сеткой

          Хорошим решением также станет металлическое кресло с сеткой. Стальной корпус обеспечивает длительный эксплуатационный срок и повышенную износостойкость. Такие модели готовы к повседневному использованию, поэтому можно быть уверенным — они достойно справятся со всеми функциональными задачами.

          Итак, качественные кресла с сеткой идеально подходят для мебельного оснащения любых офисных помещений, отделов и кабинетов. Если Вы думаете о покупке таких моделей, то решайтесь — они Вас устроят абсолютно по всем показателям.

          Где купить кресла с сеткой в Ноябрьске?

          ChiedoCover – современная динамично-развивающаяся компания, нашими ориентирами на мебельном рынке является высокое качество, экологичность, безопасность выпускаемой продукции и европейский, стильный внешний вид. Наше производство имеет новейшее, инновационное оборудование, опытные и профессиональные сотрудники отдела качества гарантируют долговечность и высокие эксплуатационные характеристики.

          Купить кресла с сеткой в Ноябрьске можно на нашем официальном веб-сайте, Вы в любое время можете оформить заказ продукции. Если Вам недостаточно информации относительно технических характеристик, сферы использования и материала изготовления, то обращайтесь к нашим менеджерам, они предоставят полную информацию о нашей мебели, Вы сможете сделать правильный выбор. Следует отметить, что доставка готовой мебели осуществляется во все регионы России и стран СНГ.

          Почему кресла с сеткой покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ноябрьск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ноябрьску ?

            Доставка товара по Ноябрьску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ноябрьску ?

            Стоимость доставки по Ноябрьску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ноябрьску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ноябрьску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ноябрьске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ноябрьску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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