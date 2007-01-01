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          Товары по акции

          Кресла секций в Бишкеке оптом

          от 3 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бишкеку и Киргизии

          Настоящее фото товара Театральное кресло Ника №1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Театральное кресло Ника №1
          Настоящее фото товара Театральное кресло Ника №2, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Театральное кресло Ника №2
          Настоящее фото товара Театральное кресло Конгресс, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Театральное кресло Конгресс
          Настоящее фото товара Театральное кресло Пионер, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Театральное кресло Пионер
          Настоящее фото товара Театральное кресло Пионер бук, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Театральное кресло Пионер бук
          Настоящее фото товара Театральное кресло Болеро, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Театральное кресло Болеро
          Настоящее фото товара Секция театральная Лидер К, произведённого компанией ChiedoCover
          12 770 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция театральная Лидер К
          Настоящее фото товара Секция театральная Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
          11 040 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция театральная Шарм
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          11 320 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция театральная Виртуоз Люкс
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз, произведённого компанией ChiedoCover
          9 660 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция театральная Виртуоз
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз К, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция театральная Виртуоз К
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          8 960 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция театральная Виртуоз Экстра
          Настоящее фото товара Конференц кресло Фаворит Люкс с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Конференц кресло Фаворит Люкс с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Шарм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Конференц кресло Шарм с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Виртуоз с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Конференц кресло Виртуоз с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Виртуоз Экстра с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Конференц кресло Виртуоз Экстра с пюпитром
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          Стильные и комфортабельные — универсальные секции кресел

          Мебельное оснащение различных домов культуры, государственных организаций, а также учреждений и других развлекательных центров в Бишкеке требует особого внимания. От того, как будет произведена меблировка будет зависеть комфортабельность, удобство зрителей и общее впечатление от того или иного заведения. Вместительные секции кресел — это очень универсальная, многофункциональная и высококачественная мебель, которая станет незаменимым элементом в любом интерьере актовых и концертных залов, а также помещений для заседаний и других мест, где требуется наличие подобных изделий. В данной статье рассмотрим эти модели.

          Многоместные секции кресел: технические характеристики и основные особенности

          Многоместные секции кресел имеют превосходный и презентабельный внешний вид. На сегодняшний день существует возможность выбора практически любого цвета обивки, поэтому можно без труда подобрать правильную модель, с учетом основного стиля в помещении. За качество и надежность отвечает высокопрочная сталь, из нее производится корпус данных изделий. Большинство покупателей задаются вопросом о выносливости такой мебели. Можем абсолютно гарантированно сказать о том, что качественные секции кресел спроектированы таким образом, что выдерживают самые серьезные и интенсивные нагрузки, они рассчитаны на повседневное использование. Устойчивость и долговечность — это одни из главных их преимуществ. Мягкая обивка сидений позволяет с комфортом расположиться зрителям и приятно просматривать концертное шоу или любое другое мероприятие.

          Секции кресел для актового зала

          Великолепным решением станут секции кресел для актового зала. Данные изделия наполнят любое помещение европейским дизайном, за счет компактности появится возможность использовать полезную площадь также и в других целях. В тоже время, они идеально подходят для домов культуры, а также концертных холлов и других развлекательных центров. Такая мебель не изменяет свой внешний вид, ткань обивки не истирается и одно из определяющих преимуществ — практичность. Как правило, многих потенциальных покупателей отпугивает сложный и тщательный уход за подобной мебелью. Однако секции кресел для зала легко и просто привести в порядок, достаточно использовать обычную влажную салфетку, чтобы протереть пыль. Таким образом, потребуется несколько минут для того, чтобы привести в порядок такую мебель.

          На сегодняшний день 3-х местные секции кресел — это хит продаж. Они очень востребованы при меблировки государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, такая мебель малогабаритна, очень универсальна, надежна и имеет большой срок службы.

          Где купить секции кресел в Бишкеке?

          Наша компания с 2007 года занимается производством и реализацией мебели и текстиля на российском рынке. Наша продукция абсолютна безопасна и имеет все необходимые сертификаты качества и соответствия. Всегда к Вашему вниманию сезонные скидки и акции, поскольку мы сами изготавливаем мебель, исключается звено посредников, таким образом наши цены одни из самых низких на мебельном рынке. Это никак не отражается на качестве нашей продукции. Мы производим надежную и долговечную мебель.

          Купить секции кресел в Бишкеке можно на нашем официальном сайте. Широкий ассортимент продукции не оставит равнодушным даже самого требовательного клиента. Сделайте заказ нашей мебели и Вы не пожалеете: высокое качество в сочетании с европейский дизайном станет удачным вложением в Ваш малый бизнес.

          Почему кресла секций покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бишкек и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бишкеку ?

            Доставка товара по Бишкеку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бишкеку ?

            Стоимость доставки по Бишкеку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бишкеку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бишкеку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бишкеке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бишкеку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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