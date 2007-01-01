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Мебельное оснащение различных домов культуры, государственных организаций, а также учреждений и других развлекательных центров в Новочеркасске требует особого внимания. От того, как будет произведена меблировка будет зависеть комфортабельность, удобство зрителей и общее впечатление от того или иного заведения. Вместительные секции кресел — это очень универсальная, многофункциональная и высококачественная мебель, которая станет незаменимым элементом в любом интерьере актовых и концертных залов, а также помещений для заседаний и других мест, где требуется наличие подобных изделий. В данной статье рассмотрим эти модели.
Многоместные секции кресел имеют превосходный и презентабельный внешний вид. На сегодняшний день существует возможность выбора практически любого цвета обивки, поэтому можно без труда подобрать правильную модель, с учетом основного стиля в помещении. За качество и надежность отвечает высокопрочная сталь, из нее производится корпус данных изделий. Большинство покупателей задаются вопросом о выносливости такой мебели. Можем абсолютно гарантированно сказать о том, что качественные секции кресел спроектированы таким образом, что выдерживают самые серьезные и интенсивные нагрузки, они рассчитаны на повседневное использование. Устойчивость и долговечность — это одни из главных их преимуществ. Мягкая обивка сидений позволяет с комфортом расположиться зрителям и приятно просматривать концертное шоу или любое другое мероприятие.
Великолепным решением станут секции кресел для актового зала. Данные изделия наполнят любое помещение европейским дизайном, за счет компактности появится возможность использовать полезную площадь также и в других целях. В тоже время, они идеально подходят для домов культуры, а также концертных холлов и других развлекательных центров. Такая мебель не изменяет свой внешний вид, ткань обивки не истирается и одно из определяющих преимуществ — практичность. Как правило, многих потенциальных покупателей отпугивает сложный и тщательный уход за подобной мебелью. Однако секции кресел для зала легко и просто привести в порядок, достаточно использовать обычную влажную салфетку, чтобы протереть пыль. Таким образом, потребуется несколько минут для того, чтобы привести в порядок такую мебель.
На сегодняшний день 3-х местные секции кресел — это хит продаж. Они очень востребованы при меблировки государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, такая мебель малогабаритна, очень универсальна, надежна и имеет большой срок службы.
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Доставка товара по Новочеркасску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новочеркасску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новочеркасску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новочеркасску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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