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Среди всех стилей в кафе, гостиницах и ресторанах в Ивантеевке наиболее лаконичным и сдержанным стилем является лофт. Из истории этого стиля известно: в первой половине 20 века многие предприниматели из-за своей неплатежеспособности стали переезжать на окраины. Складские помещения с течением времени стали отличным местом для открытия ресторанов и кафе. Одной из особенностей этого стиля стали панорамные окна, что визуально увеличивает пространство помещения и являются хорошим источником света. Пол в заведениях такого типа либо деревянный, либо отделан каменными плитами. В качестве зонирования используются декоративные перегородки, украшенные живыми или искусственными растениями.
Отличным решением для кафе и ресторана станут кресла лофт из шенилла. Такие модели отличаются высокой прочностью, имитирующей крученый ворс. Материал изготавливается из натуральных и искусственных волокон. Вы можете подобрать практически любой цвет для такого кресла, учитывая стилистические особенности и световые отличия Вашего заведения. Чаще всего, акриловые волокна придают еще большую долговечность данному материалу.
Стильные кресла лофт также хорошо применяются и в других стилях. Например, в стиле поп-арт такие модели можно удачно обыграть с остальным интерьером. Используя различные яркие цвета, которые хорошо гармонируют с классическими черным и белым, можно вполне успешно создать цельный образ заведения.
Мы работаем на рынке гостинично-ресторанного бизнеса с 2007 года. Приоритетом нашей деятельности является производство и продажа мебели и текстиля. Отличительная особенность нашей продукции — высокое качество и долговечность. Приобретая продукцию нашей компании Вы становитесь обладателем товаров, которые станут хорошим помощником Вашего бизнеса.
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Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня