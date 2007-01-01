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              Товары по акции

              Кресла в стиле Лофт в Омске оптом

              от 6 190 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Омску и Омской области

              Настоящее фото товара Кресло лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
              14 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кресло лофт New 4
              Настоящее фото товара Кресло лофт New 5, произведённого компанией ChiedoCover
              15 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кресло лофт New 5
              Настоящее фото товара Мини - Кресло МК21, произведённого компанией ChiedoCover
              7 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Мини - Кресло МК21
              Настоящее фото товара Мини - Кресло МК24, произведённого компанией ChiedoCover
              11 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Мини - Кресло МК24
              Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
              13 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кресло лофт Токо
              Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
              7 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кресло лофт Хэнк
              Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
              12 990 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кресло лофт Трус
              Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
              17 990 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Кресло лофт Саммит
              Настоящее фото товара Кресло лофт Лимиа, произведённого компанией ChiedoCover
              9 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кресло лофт Лимиа
              Настоящее фото товара Кресло лофт Юло, произведённого компанией ChiedoCover
              6 590 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кресло лофт Юло
              Настоящее фото товара Кресло лофт Кабба, произведённого компанией ChiedoCover
              12 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кресло лофт Кабба
              Настоящее фото товара Кресло Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
              6 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло Даллас
              Настоящее фото товара Кресло Аруна белое, произведённого компанией ChiedoCover
              16 190 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кресло Аруна белое
              Настоящее фото товара Кресло Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
              23 700 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Кресло Sofa
              Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              10 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кресло Монако
              Настоящее фото товара Кресло Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              17 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кресло Бонни
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              Стильные кресла лофт — удачный выбор для сегмента HoReCa

              Среди всех стилей в кафе, гостиницах и ресторанах в Омске наиболее лаконичным и сдержанным стилем является лофт. Из истории этого стиля известно: в первой половине 20 века многие предприниматели из-за своей неплатежеспособности стали переезжать на окраины. Складские помещения с течением времени стали отличным местом для открытия ресторанов и кафе. Одной из особенностей этого стиля стали панорамные окна, что визуально увеличивает пространство помещения и являются хорошим источником света. Пол в заведениях такого типа либо деревянный, либо отделан каменными плитами. В качестве зонирования используются декоративные перегородки, украшенные живыми или искусственными растениями.

              Отличным решением для кафе и ресторана станут кресла лофт из шенилла. Такие модели отличаются высокой прочностью, имитирующей крученый ворс. Материал изготавливается из натуральных и искусственных волокон. Вы можете подобрать практически любой цвет для такого кресла, учитывая стилистические особенности и световые отличия Вашего заведения. Чаще всего, акриловые волокна придают еще большую долговечность данному материалу.

              Главные преимущества кресел лофт:

              • большая износостойкость
              • экологичность (такие кресла не издают запахов, не вызывают аллергию и могут использоваться, в том числе, в семейных кафе)
              • сохраняют тепло
              • не образуются катышки
              • с течением времени не мнутся и не меняют внешний вид
              • не впитывают запахи (можно использовать в кальянных)
              • создание уюта и комфорта в помещении

              Стильные кресла лофт также хорошо применяются и в других стилях. Например, в стиле поп-арт такие модели можно удачно обыграть с остальным интерьером. Используя различные яркие цвета, которые хорошо гармонируют с классическими черным и белым, можно вполне успешно создать цельный образ заведения.

              Где купить стильные кресла лофт в Омске и в Омской области?

              Мы работаем на рынке гостинично-ресторанного бизнеса с 2007 года. Приоритетом нашей деятельности является производство и продажа мебели и текстиля. Отличительная особенность нашей продукции — высокое качество и долговечность. Приобретая продукцию нашей компании Вы становитесь обладателем товаров, которые станут хорошим помощником Вашего бизнеса.

              Купить красные кресла лофт Вы можете на сайте нашей компании. К Вашему вниманию удобный интерфейс, гибкий поиск по сайту, который позволяет быстро и удобно найти нужный товар. Если Вы заинтересовались каким-то товаром, но не можете определиться с расцветкой и дизайном, то наши менеджеры поспособствуют правильному выбору, согласно Ваших пожеланий и предпочтений.

              Почему кресла в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Омск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Омску ?

                Доставка товара по Омску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Омску ?

                Стоимость доставки по Омску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Омску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Омску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Омске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Омску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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