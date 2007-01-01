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            Товары по акции

            Кресла в стиле Лофт в Туле оптом

            от 14 290 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Кресло Lyon, произведённого компанией ChiedoCover
            14 290 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло Lyon
            Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
            22 200 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло Lamo
            Настоящее фото товара Кресло Fero, произведённого компанией ChiedoCover
            14 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кресло Fero
            Настоящее фото товара Кресло West, произведённого компанией ChiedoCover
            18 490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кресло West
            Настоящее фото товара Кресло Poddon, произведённого компанией ChiedoCover
            14 390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло Poddon
            Настоящее фото товара Кресло Vtu, произведённого компанией ChiedoCover
            18 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло Vtu
            Настоящее фото товара Кресло Rus, произведённого компанией ChiedoCover
            16 190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло Rus
            Настоящее фото товара Кресло Gill, произведённого компанией ChiedoCover
            30 190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло Gill
            Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
            20 057 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кресло Ivy
            Настоящее фото товара Кресло Stro, произведённого компанией ChiedoCover
            17 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кресло Stro
            Настоящее фото товара Кресло Retro, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кресло Retro
            Настоящее фото товара Кресло Лофт Lounge Nordal, произведённого компанией ChiedoCover
            42 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кресло Лофт Lounge Nordal
            Настоящее фото товара Кресло Лофт Engelbrechts, произведённого компанией ChiedoCover
            54 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кресло Лофт Engelbrechts
            Настоящее фото товара Кресло Лофт Lobster Chair, произведённого компанией ChiedoCover
            36 000 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кресло Лофт Lobster Chair
            Настоящее фото товара Кресло Лофт Giorgetti, произведённого компанией ChiedoCover
            90 000 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кресло Лофт Giorgetti
            Настоящее фото товара Кресло Лофт Aga Strauss, произведённого компанией ChiedoCover
            48 090 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кресло Лофт Aga Strauss
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            Стильные кресла лофт — удачный выбор для сегмента HoReCa

            Среди всех стилей в кафе, гостиницах и ресторанах в Туле наиболее лаконичным и сдержанным стилем является лофт. Из истории этого стиля известно: в первой половине 20 века многие предприниматели из-за своей неплатежеспособности стали переезжать на окраины. Складские помещения с течением времени стали отличным местом для открытия ресторанов и кафе. Одной из особенностей этого стиля стали панорамные окна, что визуально увеличивает пространство помещения и являются хорошим источником света. Пол в заведениях такого типа либо деревянный, либо отделан каменными плитами. В качестве зонирования используются декоративные перегородки, украшенные живыми или искусственными растениями.

            Отличным решением для кафе и ресторана станут кресла лофт из шенилла. Такие модели отличаются высокой прочностью, имитирующей крученый ворс. Материал изготавливается из натуральных и искусственных волокон. Вы можете подобрать практически любой цвет для такого кресла, учитывая стилистические особенности и световые отличия Вашего заведения. Чаще всего, акриловые волокна придают еще большую долговечность данному материалу.

            Главные преимущества кресел лофт:

            • большая износостойкость
            • экологичность (такие кресла не издают запахов, не вызывают аллергию и могут использоваться, в том числе, в семейных кафе)
            • сохраняют тепло
            • не образуются катышки
            • с течением времени не мнутся и не меняют внешний вид
            • не впитывают запахи (можно использовать в кальянных)
            • создание уюта и комфорта в помещении

            Стильные кресла лофт также хорошо применяются и в других стилях. Например, в стиле поп-арт такие модели можно удачно обыграть с остальным интерьером. Используя различные яркие цвета, которые хорошо гармонируют с классическими черным и белым, можно вполне успешно создать цельный образ заведения.

            Где купить стильные кресла лофт в Туле и в Тульской области?

            Мы работаем на рынке гостинично-ресторанного бизнеса с 2007 года. Приоритетом нашей деятельности является производство и продажа мебели и текстиля. Отличительная особенность нашей продукции — высокое качество и долговечность. Приобретая продукцию нашей компании Вы становитесь обладателем товаров, которые станут хорошим помощником Вашего бизнеса.

            Купить красные кресла лофт Вы можете на сайте нашей компании. К Вашему вниманию удобный интерфейс, гибкий поиск по сайту, который позволяет быстро и удобно найти нужный товар. Если Вы заинтересовались каким-то товаром, но не можете определиться с расцветкой и дизайном, то наши менеджеры поспособствуют правильному выбору, согласно Ваших пожеланий и предпочтений.

            Почему кресла в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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