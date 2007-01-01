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              Товары по акции

              Кровати в стиле Лофт в Кропоткине оптом

              от 15 190 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кропоткину и Краснодарскому краю

              Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
              22 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кровать Лофт 160 Дуб Золотой
              Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый , произведённого компанией ChiedoCover
              22 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый
              Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley Twin Back, произведённого компанией ChiedoCover
              75 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кровать Лофт Huntley Twin Back
              Настоящее фото товара Кровать Лофт «F6», произведённого компанией ChiedoCover-11%
              26 990 ₽29 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Кровать Лофт «F6»
              Настоящее фото товара Кровать Лофт М14, произведённого компанией ChiedoCover
              23 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кровать Лофт М14
              Настоящее фото товара Кровать Лофт М18, произведённого компанией ChiedoCover
              24 990 ₽
              Оптовая цена
              5
              Кровать Лофт М18
              Настоящее фото товара Кровать Лофт М19, произведённого компанией ChiedoCover
              22 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кровать Лофт М19
              Настоящее фото товара Кровать Лофт М6, произведённого компанией ChiedoCover
              23 990 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Кровать Лофт М6
              Настоящее фото товара Кровать Лофт М7, произведённого компанией ChiedoCover
              23 990 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Кровать Лофт М7
              Настоящее фото товара Кровать Лофт М8, произведённого компанией ChiedoCover
              23 990 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Кровать Лофт М8
              Настоящее фото товара Кровать куб Одесса, произведённого компанией ChiedoCover
              67 790 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Кровать куб Одесса
              Настоящее фото товара Кровать куб Канопи, произведённого компанией ChiedoCover
              47 390 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Кровать куб Канопи
              Настоящее фото товара Кровать куб Поласки, произведённого компанией ChiedoCover
              37 690 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Кровать куб Поласки
              Настоящее фото товара Кровать куб Синдерелла, произведённого компанией ChiedoCover
              15 190 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кровать куб Синдерелла
              Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
              20 390 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кровать куб Метис
              Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
              19 990 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Кровать куб Ома
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              Кровати в стиле Лофт: совершенный дизайн и уют гостиничного номера

              Как отмечают бренд-менеджеры в гостиницах, для посетителей в Кропоткине важен не только комфортный отдых, но и эстетические составляющие, поэтому для хорошей прибыли и удачного бизнеса необходимо брать во внимание интерьер гостиничного номера.

              Кровати в стиле Лофт — актуальное решение для спального места в гостинице или отеле. Такие модели хорошо подходят как для просторных помещений, так и для компактных номеров. Каркас выполнен из металлического профиля, кровати имеют ортопедические основания. Данные модели отличаются легкостью и удобством, они выполнены из экологически чистых материалов, поэтому являются чистыми и не имеют никаких сторонних, токсических запахов.

              Особенности стиля Лофт

              • открытость коммуникаций
              • единение пространство помещения
              • высокотехнологичные технологии подчеркивают индустриализацию
              • рекомендуется в данном стиле применять большие или панорамные окна, отказаться от занавесок и использовать жалюзи.

              Интерьер гостиничного номера в Лофт стиле оборудуется, как правило, встроенными шкафами или могут быть замаскированы. Это способствует тому, что основное пространство помещения остается свободным и функциональным. Стены остаются нетронутыми, потолки покрашены и побелены. Цветовая гамма интерьера отличается нейтральными тонами: коричневый, черный, серый. В этом стиле всегда остается место для нестандартных решений и ярких тонов.

              Главным достоинством кроватей в стиле Лофт является повышенная комфортабельность, благодаря чему они обеспечивают хороший отдых посетителей. Наверное, одним из самых важных особенностей после рабочего дня или туристической поездки является максимальный релакс в гостиничном номере, поэтому такие модели кроватей станут идеальным решением для полноценного досуга и крепкого сна.

              Где купить кровать Лофт в Кропоткине и в Краснодарском крае?

              ChiedoCover – производственная компания, осуществляющая продажу банкетной мебели и текстиля в сфере HoReCa. Наша компания обладает большим производственным опытом и выпускает продукцию, отвечающую всем требованиям качества и безопасности. Мы взаимодействуем c государственными организациями и многими популярными российскими компаниями. Наша компания основана в 2007 году, производство находится в Кировской области, в Москве располагается склад готовой продукции.

              Мы предлагаем Вам купить Лофт кровать в гостиничный номер в Кропоткине на нашем сайте. Здесь, помимо мебели и текстиля, Вы всегда найдете множество аксессуаров и дополнительного оборудования в гостиницу. Главным в нашей работе является честность, а также внимательное отношение к клиенту и ответственное следование всем требованиям, которые выставляет заказчик.

              Почему кровати в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Кропоткина и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Кропоткину ?

                Доставка товара по Кропоткину осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кропоткину ?

                Стоимость доставки по Кропоткину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Кропоткину осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кропоткину телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Кропоткине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Кропоткину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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