Как отмечают бренд-менеджеры в гостиницах, для посетителей в Ухте важен не только комфортный отдых, но и эстетические составляющие, поэтому для хорошей прибыли и удачного бизнеса необходимо брать во внимание интерьер гостиничного номера.
Кровати в стиле Лофт — актуальное решение для спального места в гостинице или отеле. Такие модели хорошо подходят как для просторных помещений, так и для компактных номеров. Каркас выполнен из металлического профиля, кровати имеют ортопедические основания. Данные модели отличаются легкостью и удобством, они выполнены из экологически чистых материалов, поэтому являются чистыми и не имеют никаких сторонних, токсических запахов.
Интерьер гостиничного номера в Лофт стиле оборудуется, как правило, встроенными шкафами или могут быть замаскированы. Это способствует тому, что основное пространство помещения остается свободным и функциональным. Стены остаются нетронутыми, потолки покрашены и побелены. Цветовая гамма интерьера отличается нейтральными тонами: коричневый, черный, серый. В этом стиле всегда остается место для нестандартных решений и ярких тонов.
Главным достоинством кроватей в стиле Лофт является повышенная комфортабельность, благодаря чему они обеспечивают хороший отдых посетителей. Наверное, одним из самых важных особенностей после рабочего дня или туристической поездки является максимальный релакс в гостиничном номере, поэтому такие модели кроватей станут идеальным решением для полноценного досуга и крепкого сна.
ChiedoCover – производственная компания, осуществляющая продажу банкетной мебели и текстиля в сфере HoReCa. Наша компания обладает большим производственным опытом и выпускает продукцию, отвечающую всем требованиям качества и безопасности. Мы взаимодействуем c государственными организациями и многими популярными российскими компаниями. Наша компания основана в 2007 году, производство находится в Кировской области, в Москве располагается склад готовой продукции.
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Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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