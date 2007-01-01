Кровати в стиле Лофт в Ухте оптом

от 35 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley Twin Back, произведённого компанией ChiedoCover
88 990 ₽
4.5
Кровать Лофт Huntley Twin Back
Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga Dark, произведённого компанией ChiedoCover
62 990 ₽
4.6
Кровать Лофт Taiga Dark
Настоящее фото товара Кровать куб Ларн светлая, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
4.5
Кровать куб Ларн светлая
Настоящее фото товара Кровать куб Ларн черная, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
4.6
Кровать куб Ларн черная
Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
4.5
Кровать куб Арди
Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
4.3
Кровать куб Джеймс
Настоящее фото товара Кровать лофт Лангон, произведённого компанией ChiedoCover
60 990 ₽
4.4
Кровать лофт Лангон
Настоящее фото товара Кровать лофт Нерак, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
4.5
Кровать лофт Нерак
Настоящее фото товара Кровать лофт Ажетмо, произведённого компанией ChiedoCover
58 990 ₽
4.5
Кровать лофт Ажетмо
Настоящее фото товара Кровать лофт Тарб, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
4.2
Кровать лофт Тарб
Настоящее фото товара Кровать лофт Camposo, произведённого компанией ChiedoCover
58 990 ₽
4.3
Кровать лофт Camposo
Настоящее фото товара Кровать лофт Фаберо, произведённого компанией ChiedoCover
58 990 ₽
4.7
Кровать лофт Фаберо
Настоящее фото товара Кровать лофт Носеда, произведённого компанией ChiedoCover
58 990 ₽
4.8
Кровать лофт Носеда
Настоящее фото товара Кровать лофт Ордруф, произведённого компанией ChiedoCover
58 990 ₽
4.9
Кровать лофт Ордруф
Настоящее фото товара Кровать лофт Зуль, произведённого компанией ChiedoCover
40 990 ₽
4.6
Кровать лофт Зуль
Настоящее фото товара Кровать лофт Фрайунг, произведённого компанией ChiedoCover
45 990 ₽
4.1
Кровать лофт Фрайунг
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Кровати в стиле Лофт: совершенный дизайн и уют гостиничного номера

Как отмечают бренд-менеджеры в гостиницах, для посетителей в Ухте важен не только комфортный отдых, но и эстетические составляющие, поэтому для хорошей прибыли и удачного бизнеса необходимо брать во внимание интерьер гостиничного номера.

Кровати в стиле Лофт — актуальное решение для спального места в гостинице или отеле. Такие модели хорошо подходят как для просторных помещений, так и для компактных номеров. Каркас выполнен из металлического профиля, кровати имеют ортопедические основания. Данные модели отличаются легкостью и удобством, они выполнены из экологически чистых материалов, поэтому являются чистыми и не имеют никаких сторонних, токсических запахов.

Особенности стиля Лофт

  • открытость коммуникаций
  • единение пространство помещения
  • высокотехнологичные технологии подчеркивают индустриализацию
  • рекомендуется в данном стиле применять большие или панорамные окна, отказаться от занавесок и использовать жалюзи.

Интерьер гостиничного номера в Лофт стиле оборудуется, как правило, встроенными шкафами или могут быть замаскированы. Это способствует тому, что основное пространство помещения остается свободным и функциональным. Стены остаются нетронутыми, потолки покрашены и побелены. Цветовая гамма интерьера отличается нейтральными тонами: коричневый, черный, серый. В этом стиле всегда остается место для нестандартных решений и ярких тонов.

Главным достоинством кроватей в стиле Лофт является повышенная комфортабельность, благодаря чему они обеспечивают хороший отдых посетителей. Наверное, одним из самых важных особенностей после рабочего дня или туристической поездки является максимальный релакс в гостиничном номере, поэтому такие модели кроватей станут идеальным решением для полноценного досуга и крепкого сна.

Где купить кровать Лофт в Ухте и в Республике Коми?

ChiedoCover – производственная компания, осуществляющая продажу банкетной мебели и текстиля в сфере HoReCa. Наша компания обладает большим производственным опытом и выпускает продукцию, отвечающую всем требованиям качества и безопасности. Мы взаимодействуем c государственными организациями и многими популярными российскими компаниями. Наша компания основана в 2007 году, производство находится в Кировской области, в Москве располагается склад готовой продукции.

Мы предлагаем Вам купить Лофт кровать в гостиничный номер в Ухте на нашем сайте. Здесь, помимо мебели и текстиля, Вы всегда найдете множество аксессуаров и дополнительного оборудования в гостиницу. Главным в нашей работе является честность, а также внимательное отношение к клиенту и ответственное следование всем требованиям, которые выставляет заказчик.

Почему кровати в стиле лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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