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          Товары по акции

          Круглые пуфы в Кызыле оптом

          от 3 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кызылу и Республике Тыва

          Настоящее фото товара Пуф Оникс вельвет черный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
          13 990 ₽20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Оникс вельвет черный
          Настоящее фото товара Пуф Мира большой бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          5 990 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Мира большой бирюзовый
          Настоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          5 990 ₽10 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Мира большой фуксия
          Настоящее фото товара Пуф Мира малый фуксия, произведённого компанией ChiedoCover-56%
          3 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Мира малый фуксия
          Настоящее фото товара Пуф Мира малый бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-56%
          3 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Мира малый бирюзовый
          Настоящее фото товара Пуф Джерри, вельвет, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          4 990 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф Джерри, вельвет, оранжевый
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Incanto венге, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Спутник Incanto венге
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Cross Cocoa венге, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Спутник Cross Cocoa венге
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Village венге, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Спутник Village венге
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Roxy венге, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Спутник Roxy венге
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Willy венге, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Спутник Willy венге
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Nils бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Спутник Nils бук
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Vitrage бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Спутник Vitrage бук
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Wave бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф Спутник Wave бук
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Ultima бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Спутник Ultima бук
          Настоящее фото товара Пуф Спутник Verdi бук, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф Спутник Verdi бук
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          Круглые пуфы: оригинальность и комфортабельность

          Нестандартные и оригинальные предметы интерьера всегда привлекают повышенное внимание людей. Круглые пуфы — невероятно мягкий и комфортабельный предмет интерьера как дома, так и в офисе. Это очень многофункциональные модели, которые занимают совсем немного места — за счет компактности они удачно впишутся даже в помещение квартиры-студии. В данной статье рассмотрим основные технические характеристики данных изделий, преимущества и сферу использования.

          Большие круглые пуфы

          Итак, эти изделия характеризуются круглой формой, конструкция таких пуфиков больше напоминает банкетку. Хорошим решением для дома станут большие круглые пуфы. Если рассмотреть вблизи данные модели, то бросается в глаза простая, универсальная конструкция, хорошая устойчивость, такие изделия рассчитаны для комфортного размещения одного человека. Круглые пуфики не имеют спинок и подлокотников. По мнению современных дизайнеров, подобные изделия органично смотреться в таких стилевых направлениях как: этнический и экологический стиль, а также классический и многое другие популярные и современные направления. Благодаря круглой форме выгодно преображается интерьер, они украсят и добавят комфортабельности в детской, за барной стойке, а также в спальне и прихожей. Круглые пуфы состоят из: чехла, а также наполнителя из искусственного или натурального материала. В качестве наполнительной ткани могут выступать: латекс, пенополиуритан, поролон, а также койра и шерсть.

          Преимущества круглых пуфов

          Данные изделия обладают множеством преимуществ, перечислим основные из них:

          • высокое качество
          • надежность и износостойкость (прочная основа позволяет выдерживать большие нагрузки, таким образом, даже повседневное и регулярное пользование не причинит вреда изделиям, они достойно переносят различные физические и механические воздействия)
          • широкий ассортимент (мебельный рынок пестрит большим модельным рядом круглых пуфиков, поэтому каждый покупатель сможет найти себе идеально подходящую модель с учетом индивидуальных предпочтений)
          • комфортабельность и удобство в эксплуатации (данный предмет мебели невероятно удобен, предоставит максимальный релакс и позволит расслабиться после рабочего дня, учебы или домашних дел)
          • практичность (круглые пуфы производятся из кожзама, данный материал легко переносит различные загрязнения, при этом они легко очищаются пр помощи салфеток из микрофибры)
          • долговечность (правильный уход и бережное отношение помогут продлить эксплуатационный срок изделиям)

          Круглые пуфы на ножках — хорошее решение для дома

          Оригинальное мебельное оснащение дома — удачный вариант для эксперимента, круглые пуфы невероятно органично впишутся в интерьер гостиной или спальни. Круглые пуфы на ножках очень комфортабельны и удобны, это достигается посредством ортопедической решетки из дерева или резинотканевой прослойкой, которые могут располагаться под сидением пуфа. Таким образом, человек даже при длительном сидении не почувствует дискомфорта и неудобств. Ножки пуфиков изготавливаются из натуральных материалов — массива дерева (бук). Это очень устойчивые модели идеально подходящие для дома. Этот предмет мебели гарантированно станет центром притяжения, их обожают как дети, так и взрослые. На них хорошо работать на ноутбуке, проводить время за чтением книжки, смотреть телевизор или просто общаться с друзьями.

          Круглые пуфы в прихожую

          Одним из самых распространенных вариантов где могут использоваться данные изделия — прихожая. Они очень компактны, поэтому не займут много места и будут удачно гармонировать с основным интерьером. Такие модели считаются универсальными. Круглые пуфы в прихожую удобны для того, чтобы надеть или снять обувь, могут выступать временной подставкой под какие-либо вещи или аксессуары.

          Современные круглые пуфики производятся из гипоаллергенных и безопасных материалов, они не источают никаких неприятных и токсичных запахов и не вызовут аллергических реакций. Это идеальный вариант для мебельного оснащения дома для большой семьи с детьми.

          Где купить круглые пуфы в Кызыле?

          Сегодня мебельный рынок в России представлен множеством компаний, ChiedoCover – гарантия высокого качества и долговечности. Мы производим на протяжении многих лет актуальную, современную и модную мебель. Наша компания принимает как розничные, так и оптовые заказы. Мы проведем полное мебельное оснащение Вашего ресторана, а также кафе и других мест общественного питания. Наша мебель проходит строгий контроль качества сертифицирована и соответствует всем современным требованиям безопасности. Для нас важен каждый клиент, деликатный подход к каждому заказу — одно из наших преимуществ. Мы изготовим мебель, которая полностью удовлетворит запросы даже самых требовательных клиентов.

          Купить круглые пуфы в Кызыле можно у нас на сайте. Здесь к Вашему вниманию огромный выбор моделей. Следите за нашими обновлениями, новостями, а также актуальными скидками и акциями. Наши менеджеры постоянно проходят обучение и являются профессионалами в своем деле. Если Вы не определились с заказом — наши менеджеры помогут найти лучшую мебель для Вашего заведения или дома.

          Почему круглые пуфы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кызыл и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кызылу ?

            Доставка товара по Кызылу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кызылу ?

            Стоимость доставки по Кызылу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кызылу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кызылу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кызыле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кызылу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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