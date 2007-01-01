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Нестандартные и оригинальные предметы интерьера всегда привлекают повышенное внимание людей. Круглые пуфы — невероятно мягкий и комфортабельный предмет интерьера как дома, так и в офисе. Это очень многофункциональные модели, которые занимают совсем немного места — за счет компактности они удачно впишутся даже в помещение квартиры-студии. В данной статье рассмотрим основные технические характеристики данных изделий, преимущества и сферу использования.
Итак, эти изделия характеризуются круглой формой, конструкция таких пуфиков больше напоминает банкетку. Хорошим решением для дома станут большие круглые пуфы. Если рассмотреть вблизи данные модели, то бросается в глаза простая, универсальная конструкция, хорошая устойчивость, такие изделия рассчитаны для комфортного размещения одного человека. Круглые пуфики не имеют спинок и подлокотников. По мнению современных дизайнеров, подобные изделия органично смотреться в таких стилевых направлениях как: этнический и экологический стиль, а также классический и многое другие популярные и современные направления. Благодаря круглой форме выгодно преображается интерьер, они украсят и добавят комфортабельности в детской, за барной стойке, а также в спальне и прихожей. Круглые пуфы состоят из: чехла, а также наполнителя из искусственного или натурального материала. В качестве наполнительной ткани могут выступать: латекс, пенополиуритан, поролон, а также койра и шерсть.
Данные изделия обладают множеством преимуществ, перечислим основные из них:
Оригинальное мебельное оснащение дома — удачный вариант для эксперимента, круглые пуфы невероятно органично впишутся в интерьер гостиной или спальни. Круглые пуфы на ножках очень комфортабельны и удобны, это достигается посредством ортопедической решетки из дерева или резинотканевой прослойкой, которые могут располагаться под сидением пуфа. Таким образом, человек даже при длительном сидении не почувствует дискомфорта и неудобств. Ножки пуфиков изготавливаются из натуральных материалов — массива дерева (бук). Это очень устойчивые модели идеально подходящие для дома. Этот предмет мебели гарантированно станет центром притяжения, их обожают как дети, так и взрослые. На них хорошо работать на ноутбуке, проводить время за чтением книжки, смотреть телевизор или просто общаться с друзьями.
Одним из самых распространенных вариантов где могут использоваться данные изделия — прихожая. Они очень компактны, поэтому не займут много места и будут удачно гармонировать с основным интерьером. Такие модели считаются универсальными. Круглые пуфы в прихожую удобны для того, чтобы надеть или снять обувь, могут выступать временной подставкой под какие-либо вещи или аксессуары.
Современные круглые пуфики производятся из гипоаллергенных и безопасных материалов, они не источают никаких неприятных и токсичных запахов и не вызовут аллергических реакций. Это идеальный вариант для мебельного оснащения дома для большой семьи с детьми.
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Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Михайловке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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