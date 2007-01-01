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          Товары по акции

          Круглые столы в Петрозаводске оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Петрозаводску и Республике Карелии

          Настоящее фото товара Стол Лофт-12, D900мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-12, D900мм
          Настоящее фото товара Стол Априори темный, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Априори темный
          Настоящее фото товара Стол Дижон белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Дижон белый
          Настоящее фото товара Стол Дижон черный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дижон черный
          Настоящее фото товара Стол Лориен, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лориен
          Настоящее фото товара Стол Дерби, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дерби
          Настоящее фото товара Столик Коломбо, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик Коломбо
          Настоящее фото товара Деревянный стол Рошфор круглый 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный стол Рошфор круглый 90x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Бабел 150x150, произведённого компанией ChiedoCover
          20 850 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Деревянный стол Бабел 150x150
          Настоящее фото товара Деревянный стол Манитоба круглый 110x110, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Манитоба круглый 110x110
          Настоящее фото товара Деревянный стол Шапеко круглый 120x120, произведённого компанией ChiedoCover
          16 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Шапеко круглый 120x120
          Настоящее фото товара Деревянный стол Фульда круглый 100x100, произведённого компанией ChiedoCover
          16 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный стол Фульда круглый 100x100
          Настоящее фото товара Деревянный стол Кострома круглый 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Деревянный стол Кострома круглый 90x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Аммервальд 80x80, произведённого компанией ChiedoCover
          48 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Деревянный стол Аммервальд 80x80
          Настоящее фото товара Деревянный стол Аммервальд 90x90, произведённого компанией ChiedoCover
          54 650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Аммервальд 90x90
          Настоящее фото товара Деревянный стол Аммервальд 100x100, произведённого компанией ChiedoCover
          61 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Деревянный стол Аммервальд 100x100
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          Круглые столы оптом

          Для успешного развития ресторана или кафе большую роль играет оформление зала. Даже если заведение отличается изысканными блюдами, неудачный интерьер может оттолкнуть посетителей. Задача ресторатора – обеспечить гостям максимально комфортный отдых и подарить теплую атмосферу, в которую непременно захочется вернуться снова.

          Особенно важную роль для комфортного отдыха играет мебель. От выбора мебели зависит, сколько времени проведет посетитель в ресторане.

          Столы занимают большую часть площади. Столешницы – это первое, что бросается в глаза гостю, когда он входит в зал. Чтобы произвести приятное впечатление, необходимо уделить особое внимание выбору столов. Самый распространенный вариант – круглые столы.

          Как правильно подобрать круглый стол для кафе?

          Стол должен гармонично вписываться в интерьер зала и сочетаться с другими предметами мебели. Рекомендуется приобретать столы в комплекте со стульями, чтобы они выглядели одним ансамблем.

          • Для залов в классическом стиле подойдут столы со столешницей из массива дерева (бук, сосна, дуб, береза), а каркас выполнен из металла, либо дерева. Ножки стола могут быть украшены декорированной отделкой.
          • Столы, созданные по мотивам известных дизайнеров (такие, как Eames) или в стиле Лофт прекрасно впишутся в современные интерьеры. Столешницы из пластика, изготовленные по новым технологиям производства прочны и не боятся влаги и грязи. Уход за изделиями из пластмассы не требует особых средств, что экономит бюджет и время на обслуживание.
          • Также набирают популярность столешницы из искусственного ротанга или из деревянных реек. Данный вариант идеально подходит для уличного кафе. Эти материалы легко переносят перепады температур, высокую влажность, воздействие солнечных лучей и другие природные явления.

          Где купить круглые столы для кафе в Петрозаводске?

          Компания ChiedoCocer – это проверенный поставщик товаров сферы HoReCa для города Петрозаводск и Республике Карелии. В каталоге представлен большой выбор круглых столов, различных по стилю, размерам, расцветкам и конфигурации. Компания предлагает столешницы из таких материалов как массив дерева (дуб, сосна, береза, бук и др.), МДФ, ЛДСП, HPL, стекло, шпон.

          На сайте вы найдете подходящее решение для своего заведения. А наши менеджеры помогут вам сделать выбор, учитывая ваши пожелания, бюджет и сроки!

          Почему круглые столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Петрозаводск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Петрозаводску ?

            Доставка товара по Петрозаводску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Петрозаводску ?

            Стоимость доставки по Петрозаводску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Петрозаводску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Петрозаводску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Петрозаводске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Петрозаводску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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