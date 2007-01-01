Для успешного развития ресторана или кафе большую роль играет оформление зала. Даже если заведение отличается изысканными блюдами, неудачный интерьер может оттолкнуть посетителей. Задача ресторатора – обеспечить гостям максимально комфортный отдых и подарить теплую атмосферу, в которую непременно захочется вернуться снова.
Особенно важную роль для комфортного отдыха играет мебель. От выбора мебели зависит, сколько времени проведет посетитель в ресторане.
Столы занимают большую часть площади. Столешницы – это первое, что бросается в глаза гостю, когда он входит в зал. Чтобы произвести приятное впечатление, необходимо уделить особое внимание выбору столов. Самый распространенный вариант – круглые столы.
Стол должен гармонично вписываться в интерьер зала и сочетаться с другими предметами мебели. Рекомендуется приобретать столы в комплекте со стульями, чтобы они выглядели одним ансамблем.
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Доставка товара по Троицку осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Троицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Троицку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Троицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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