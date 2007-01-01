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            Кружки в Новочебоксарске оптом

            от 190 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новочебоксарску и Чувашии

            Настоящее фото товара Кружка Ресторан, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кружка Ресторан
            Настоящее фото товара Кружка Афродита, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Кружка Афродита
            Настоящее фото товара Кружка 230 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кружка 230 мл Royal White 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка 235 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кружка 235 мл Royal White 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка 284 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Кружка 284 мл Royal White 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка 310 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кружка 310 мл Royal White 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка 330 мл Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Кружка 330 мл Royal White 6, 36
            Настоящее фото товара Кружка 340 мл Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Кружка 340 мл Royal White 6, 36
            Настоящее фото товара Кружка 340 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кружка 340 мл Royal White 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка 355 мл Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Кружка 355 мл Royal White 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32, произведённого компанией ChiedoCover
            390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32
            Настоящее фото товара Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24
            Настоящее фото товара Кружка 350 мл Royal Circle 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Кружка 350 мл Royal Circle 6, 36
            Настоящее фото товара Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48
            Настоящее фото товара Кружка, синяя роспись, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кружка, синяя роспись
            Настоящее фото товара Кружка, бордовая роспись, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Кружка, бордовая роспись
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            Кружки из фарфора — это практичный и восхитительный элемент посуды для сервировочного стола

            Определить уровень ресторана или кафе в Новочебоксарске можно не только по интерьеру заведения, но также по столовым приборам, тарелкам, бокалам, чашкам и кружкам. Посуду для заведения нужно выбирать самым тщательным образом, учитывая ценовую политику и тематику ресторана или кафе. Любое кухонное блюдо можно украсить и подать таким образом, что у посетителей разыграется аппетит и, возможно, он закажет что-то еще. Таким образом, грамотно подобранная посуда — это еще и маркетинговый ход.

            Основные достоинства кружек из фарфора:

            Кружки — это незаменимый элемент при подаче кофе и чая. Они производятся из фарфора, этот материал отличается следующими особенностями:

            • изящество, красота и утонченность стиля
            • предельно высокое качество
            • высокая степень безопасности и экологичности
            • отличная глазурованная поверхность
            • большой эксплуатационный срок
            • очень низкая влагопоглащаемость
            • на протяжении длительного время может сохранять тепло, что имеет важное значение при чаепитии, когда зачастую за разговором посетителей налитый чай или кофе достаточно быстро остывает. В фарфоровых кружках этого не произойдет, они сохранят тепло и предоставят возможность дольше наслаждаться вкусом и приятным ароматом напитков.
            • устойчивость к бытовой химии (как правило, кружки относятся к таким приборам, которые используются на каждый день, поэтому устойчивость к моющим средствам — это базовые требования, предъявляемые к любой посуде. В тоже время, фарфоровые кружки, особенно после банкетных мероприятий, удобно как хранить, так и перевозить в специально оборудованных тележках. Они предохранят от механических повреждений, а также от грязи и пыли.

            Самым распространенным и классическим вариантом являются белые фарфоровые кружки. Приятный, теплый и сливочный оттенок сделает запоминающейся подачу напитков, а белый цвет впишется в интерьер любого заведения.

            Итак, стильное оформление, обходительный персонал и посуда высокого качества — это залог успешного ресторанного бизнеса.

            Где купить белые кружки в кафе или ресторан в Новочебоксарске и в Чувашии?

            Вся продукция компании-производителя ChiedoCover сопровождается гарантией. В нашем каталоге продукции все товары имеют необходимые сертификаты. За многолетний опыт работы на рынке HoReCa увеличилось число наших оптовых клиентов. Наша компания избавит Вас от трудностей и сделает покупку мебели приятным и несложным процессом.

            Купить кружки фарфоровые в ресторан в Новочебоксарске можно на сайте нашей компании. У нас Вы найдете специальные подарки, а также бонусы и скидки для клиентов. Внимание и уважение к клиенту — это приоритетные цели нашего бизнеса. Если Вы готовы сделать заказ, то свяжитесь по контактному телефону с менеджерами из отдела продаж.

            Почему кружки покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Новочебоксарск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Новочебоксарску ?

              Доставка товара по Новочебоксарску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новочебоксарску ?

              Стоимость доставки по Новочебоксарску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Новочебоксарску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новочебоксарску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Новочебоксарске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Новочебоксарску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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