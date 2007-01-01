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          Товары по акции

          Кухонные столы в Степаново оптом

          от 1 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Степаново и Ивановской области

          Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 110 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол TURIN квадратный ажурный
          Настоящее фото товара Стол TURIN прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          16 375 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол TURIN прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол TURIN квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 550 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол TURIN квадратный
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Стол обеденный Сиэтл, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Сиэтл
          Настоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Тампа
          Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
          44 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол обеденный Атланта
          Настоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Денвер
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Ричмонд охра
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Ричмонд белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Даллас охра
          Настоящее фото товара Стол Мюнхен 1 , произведённого компанией ChiedoCover
          16 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Мюнхен 1
          Настоящее фото товара Стол Мюнхен большой, произведённого компанией ChiedoCover
          19 600 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Мюнхен большой
          Настоящее фото товара Стол Мюнхен малый, произведённого компанией ChiedoCover
          15 200 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Мюнхен малый
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          Универсальные и практичные кухонные столы

          Стол — это неотъемлемая часть абсолютно любой кухни или места общественного питания, вокруг этого предмета мебели всегда образуются люди, он объединяет, а также собирает компании и организует встречи с друзьями. Такая универсальность позволяет им претендовать на одно из ключевых мест в любом интерьере. Какой кухонный стол можно выбрать в Степаново? Как подобрать самый лучший вариант, чтобы не переплачивать и остаться довольным этим элементом мебели?

          Большие и маленькие кухонные столы

          В зависимости от помещения, куда планируется разместить эти изделия, необходимо производить выбор столов. Небольшие кухни имеют не очень много полезной площади, здесь удачным решением станут маленькие кухонные столы. Они очень компактны, а также легко вписываются в пространство и замечательно дополняют сопутствующий интерьер. Большие кухонные столы можно использовать в просторных обеденных комнатах, с большой площадью или в различных загородных домах. Одним из главных их отличий является хорошая вместительность, за таким столом можно смело разместить всю семью и гостей.

          Материал изготовления кухонных столов

          На сегодняшний день деревянные кухонные столы широко востребованы в самых различных стилях. Такие модели имеют ряд преимуществ, перечислим основные:

          • высокая прочность
          • великолепная эстетичность
          • простота в обслуживании
          • экологичность и безопасность
          • универсальность
          • огромный выбор моделей абсолютно на любой вкус

          Вышеперечисленные достоинства говорят о том, что эти изделия прекрасное вложение в Ваш интерьер, любые гости сразу выделят эту модель и она обязательно станет центром притяжения в Вашем доме.

          Стеклянные кухонные столы восхитительно выглядят абсолютно на любой кухне, они делают интерьер помещения более презентабельным и дорогим. Однако такие модели не отличаются практичностью, за ними обязательно нужен должный уход, в противном случае они могут потерять свой первоначальный внешний вид.

          Итак, кухонные столы для кухни бывают разных форм, материалов изготовления, а также отличаются по цене и доступности. Хорошие модели прослужат долго и будут основой и надежной опорой на каждой кухне.

          Кроме того, сегодня не менее популярны кухонные столы для кафе. Широкая линейка продукции позволяет владельцам таких заведений подобрать необходимую модель, с учетом основного интерьера и стиля помещения. Как правило, здесь делается упор на более практичные и устойчивые изделия, способные выдерживать ежедневные нагрузки.

          Красивый кухонный стол — это настоящий подарок интерьеру Вашей кухни. Какую бы Вы модель не выбрали, этот элемент мебели обязательно станет любимым местом Ваших домашних и приглашенных гостей.

          Где купить кухонные столы в Степаново?

          Наша компания имеет большой опыт в изготовлении мебели, мы принимаем индивидуальные заказы любой сложности. На протяжении многих лет мы ориентировались на высокое качество и приемлемые цены. Мы не завышаем цены, собственное производство делает нашу продукцию доступной для любого клиента. Мы сотрудничаем со многими ресторанами и кафе, постоянные покупатели свидетельствуют о хорошем качестве и долговечности наших товаров. Купить кухонные столы в Степаново можно на нашем сайте. Здесь Вы можете найти любую мебель различных стилей. Оставляйте Ваши заявки у нас на сайте, далее ожидайте звонка, наши менеджеры обладают большими знаниями относительно новинок мебели и сферы использования. Они гарантированно помогут Вам определиться с выбором.

          Почему кухонные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Степаново и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Степаново ?

            Доставка товара по Степаново осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Степаново ?

            Стоимость доставки по Степаново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Степаново осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Степаново телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Степаново при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Степаново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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