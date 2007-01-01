В ресторанах Арсеньева мы привыкли, что нам подают столовые приборы в так называемых специальных кармашках — кувертов для приборов. Термин куверт произошел от французского слова couvert – покрытый, что буквально означает полный набор предметов на накрытом столе для одной персоны. Основная функцией кувертов — это гигиеническая. Они защищают столовые приборы от грязи, пыли, жировых пятен, которые остаются от рук официантов при подносе гостям. Куверты себя великолепно зарекомендовали во время кейтеринга, на открытых зонах отдыха в теплое время года, в парках или летних кафе. Посетителям и гостям вашего заведения будет приятно, что к ним проявлена такая забота, поскольку каждая деталь образует положительный или отрицательный отзыв.
Помимо того, куверты облегчат рабочий процесс официантов. Наверное, мы не редко слышали истории, когда какие-то столовые приборы отсутствовали на столе или просто официанты забыли их нам принести. Так вот, благодаря кувертам таких историй больше не будет. Куверт комплектуется всем необходимым, либо на два прибора, либо на три.
Современные куверты выполнены из профессионального текстиля. Они без труда отстирываются и легко поддаются процессу глажения. Также необходимо отметить такие положительные свойства кувертов как: несминаемость и устойчивость к различным механическим воздействиям.
В тоже время, при правильном подборе формы и цвета кувертов можно достичь цветовой гармонии накрытого стола. Таким образом, благодаря кувертам и другим аксессуарам сервировка банкетного стола, летнего кафе или зоны кейтеринга оказывается более полной и завершенной. Широкая палитра цветов позволит быстро сориентироваться, при необходимости сменить цвет и тематику мероприятия в Арсеньеве.
Низкая стоимость — определяющее превосходство кувертов на столы. Прочные, красивые кармашки, чистые, приятные приборы не останутся без внимания посетителей и гостей вашего заведения.
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Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Арсеньеву осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Арсеньеву с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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