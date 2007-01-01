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          Товары по акции

          Куверты в Томске оптом

          от 70 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Томску и Томской области

          Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          80 ₽
          Оптовая цена
          5
          Куверт Габардин
          Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
          100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Куверт Журавинка на 2 прибора
          Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт Журавинка на 3 прибора
          Настоящее фото товара Новогодний куверт, произведённого компанией ChiedoCover
          80 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Новогодний куверт
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
          130 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Куверт на 3 прибора Габардин, голубой
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          Куверты для столовых приборов: гармоничный вид и элегантность накрытого банкетного стола

          В ресторанах Томска мы привыкли, что нам подают столовые приборы в так называемых специальных кармашках — кувертов для приборов. Термин куверт произошел от французского слова couvert – покрытый, что буквально означает полный набор предметов на накрытом столе для одной персоны. Основная функцией кувертов — это гигиеническая. Они защищают столовые приборы от грязи, пыли, жировых пятен, которые остаются от рук официантов при подносе гостям. Куверты себя великолепно зарекомендовали во время кейтеринга, на открытых зонах отдыха в теплое время года, в парках или летних кафе. Посетителям и гостям вашего заведения будет приятно, что к ним проявлена такая забота, поскольку каждая деталь образует положительный или отрицательный отзыв.

          Помимо того, куверты облегчат рабочий процесс официантов. Наверное, мы не редко слышали истории, когда какие-то столовые приборы отсутствовали на столе или просто официанты забыли их нам принести. Так вот, благодаря кувертам таких историй больше не будет. Куверт комплектуется всем необходимым, либо на два прибора, либо на три.

          Современные куверты выполнены из профессионального текстиля. Они без труда отстирываются и легко поддаются процессу глажения. Также необходимо отметить такие положительные свойства кувертов как: несминаемость и устойчивость к различным механическим воздействиям.

          В тоже время, при правильном подборе формы и цвета кувертов можно достичь цветовой гармонии накрытого стола. Таким образом, благодаря кувертам и другим аксессуарам сервировка банкетного стола, летнего кафе или зоны кейтеринга оказывается более полной и завершенной. Широкая палитра цветов позволит быстро сориентироваться, при необходимости сменить цвет и тематику мероприятия в Томске.

          Низкая стоимость — определяющее превосходство кувертов на столы. Прочные, красивые кармашки, чистые, приятные приборы не останутся без внимания посетителей и гостей вашего заведения.

          Где купить куверты в Томской области?

          ChiedoCover – предприятие, осуществляющее продажу элитной мебели и текстиля для гостиничного и ресторанного бизнеса. Оперативное взаимодействие с каждым клиентом, скорость и качество обслуживания — залог успешной работы на рынке HoReCa. Широкая линейка продукции позволит выбрать Вам товар именно под ваш индивидуальный заказ и воплотит в жизнь все ваши идеи.

          Купить куверты в Томске Вы можете на нашем сайте. Если для Вас каждая минута имеет значение, то к вашему вниманию функция «обратный звонок». Опытные менеджеры из отдела продаж проконсультируют Вас и ответят на все вопросы.

          Почему куверты покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Томск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Томску ?

            Доставка товара по Томску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Томску ?

            Стоимость доставки по Томску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Томску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Томску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Томске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Томску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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